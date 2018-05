Brexit, Presidenziali USA 2016, Politiche Italiane 2018. In occorrenza di particolari eventi politici, lo stretto rapporto tra media e politica viene opportunamente riproposto analizzato. La capacità dei primi di catalizzare l’opinione pubblica ha portato alla manipolazione delle informazioni per meri scopi politici, trasformandole in propaganda dalle conseguenze più svariate. Data l’importanza della materia, la redazione di Sconfinare ha deciso di puntare su questo tema, organizzando una conferenza che vede la partecipazione di esponenti del mondo accademico e dei media.

L’evento si terrà alle 10 del 9 maggio nell’Aula Magna del Polo di Gorizia in via Alviano 18. A prendere la parola saranno Mattia Pertoldi, Giornalista del Messaggero Veneto, Giovanni Marzini, Presidente del Corecom FVG, Pierluigi Sabatti, Presidente del Circolo della Stampa di Trieste, Stefano Origlia, Fondatore e CEO di Momentum, agenzia di consulenza per la comunicazione istituzionale e Nicoletta Vasta, Professore Ordinario di Lingua e Traduzione – lingua inglese presso l’Università di Udine, delegata del Rettore per il Polo Universitario di Gorizia.

A seguire esperti di comunicazione e marketing terranno workshop incentrati su particolari tematiche: ‘Comunicare una campagna elettorale’ con Marco Cucchini: fondatore e direttore di Poli@rchia, professore di Diritto Pubblico presso l'Università di Udine e collaborato del portale LaVoce.Info, ‘L'emotività nella comunicazione politica’ con Danilo Fragale: fondatore di Yalp e ‘Comunicazione politica: sistemi elettorali a confronto’ e Biagio Mannino: esperto di politica internazionale e di analisi della comunicazione, giornalista, è autore del blog ‘Il vento del Nord Est’.