A distanza di cento anni dalla nascita di Furio Lauri, il Comune e la Biblioteca Comunale di Ronchi dei Legionari organizzano lunedì 22 ottobre alle 18.30 nell’Auditorium Comunale una serata a lui intitolata Sull’onda dei ricordi… Furio Lauri, medaglia d’oro al Valore Militare. L’uomo, l’imprenditore, il sognatore. Durante la serata interverranno uomini e donne che hanno lavorato assieme a questo vulcanico personaggio e che dialogheranno con il giornalista Luca Perrino: Carlo Spanò, già direttore di Stabilimento della Società Meteor Spa, Mirella Tiburzio, già direttore amministrativo della sopraddetta società, Carlo Siardi, già dirigente della Società Galileo-Selex, e Rino Romano, già Capo Ufficio Sorveglianza Tecnica della Società Meteor Spa.

Un momento per ricordare un uomo che ha legato la sua vita a questo piccolo ma importante comune del Friuli Venezia Giulia, dove ha fondato la Meteor, ha dato vita all’Aero Club Falco, che organizzò dal 1950 al 1958 la scuola di volo e le “giornate dell’ala. Ma nella città viene ancora oggi ricordato per essere stato uno degli artefici della nascita dell’aeroporto, avendo fondato assieme ad altri il Consorzio per l’aeroporto giuliano. Un uomo di successo, pieno di idee e sogni, ma soprattutto un uomo che portava avanti il suo lavoro con grande lungimiranza per giungere agli obiettivi che si prefissava.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Leali delle Notizie, l’Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Monfalcone e il Club 77 Frecce Tricolori di Monfalcone