Inaugurata ufficialmente ottant’anni fa, il 21 settembre 1938, contestualmente alla costruzione del grande sito produttivo per la lavorazione della cellulosa in fibra, Torviscosa, la città di fondazione sorta sul concetto di autarchia, celebra l’anniversario con una serie di iniziative che parte in uno spazio espositivo culturale di portata ampiamente extra-cittadina, il Centro informazione e documentazione.



Nell’ampio spazio del Cid, che negli ultimi anni ha ospitato diverse mostre fotografiche relative al ruolo e alla storia delle città-fabbrica e delle città di fondazione, ma anche opere di artisti internazionali, è aperta fino al 30 settembre ‘Leone Lodi a Torviscosa. Tra realtà e metafisica’, un’esposizione ricca di foto e materiale d’archivio.



Il lombardo Leone Lodi (1900-1974) è l’autore di due sculture monumentali, ‘La continuità della stirpe nel lavoro’ e ‘Sintesi di Forza, Ragione e Fede’, poste all’ingresso del sito attivo di Bracco-Spin, che rende Torviscosa l’unico esempio in Italia di architettura industriale che continua a essere sede di attività manifatturiere. Le opere dello scultore hanno segnato il volto anche di altre città come Milano, Roma, Bergamo, Mantova, Como, Mogliano e Stresa. Nel 1937 la Snia Viscosa, allora colosso nella produzione di fibre sintetiche, lo scelse come autore delle imponenti sculture da collocare di fronte al sito produttivo e, più tardi, lungo i viali del villaggio operaio.



Immagini simboliche forti, metafore del lavoro e della fatica, quelle chieste da Franco Marinotti per comunicare l’identità di Torviscosa, specchio della politica del regime, ricche di passione e sentimento, ma mai retoriche. Sistemati accanto al portale d’accesso, ad enfatizzare l’aspetto monumentale della fabbrica, i due grandi gruppi dovevano celebrare in coppia la doppia anima del luogo: la duplice vocazione di Torviscosa, cresciuta sfruttando la corrispondenza fra campagna e città, agricoltura e industria.



La mostra illustra e descrive i lavori di restauro delle statue, realizzate in soli 40 giorni, dando forma a ben 600 quintali di travertino. Danneggiati durante i bombardamenti del febbraio 1945 e restaurati una prima volta nel 1947, i due gruppi sono stati rimessi a nuovo dopo altri simboli della città, come la palazzina direzionale e la vecchia portineria della fabbrica.



Una serie di pannelli e fotografie provenienti dall’Archivio Leone Lodi, dal Fondo Aragozzini Crimella e dal recente lavoro di Luca Laureati consentono di seguire la genesi delle sculture, il loro posizionamento e i lavori di restauro. Il percorso storico e artistico di Lodi viene descritto dalla storica e critica d’arte Chiara Gatti nel libro ‘Le creature di pietra di Leone Lodi’ che accompagna la mostra.