La casa editrice Edizioni Culturaglobale di Cormòns sarà presente al Salone del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio, con le undici plaquette della Collana ‘100’. La presenza è resa possibile grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha voluto dare visibilità ai libri più significativi delle principali case editrici regionali, e al coordinamento della Fondazione Pordenonelegge.it.

Edizioni Culturaglobale di Cormòns, pur essendo una piccola casa editrice, ha all’attivo una sessantina di pubblicazioni, in maggioranza libri di poesia. Le undici plaquette, in consultazione allo stand della Regione Friuli Venezia Giulia, raccolgono poesie di autori italiani e stranieri (da Svizzera, Slovenia, Siria) tradotti in diverse lingue e parlate.

Stampate ognuna in 100 esemplari numerati tipograficamente e firmati dall’autore, con sovracopertina d’artista, le plaquette della collana ‘100’ sono un prodotto tascabile, compatto e allo stesso tempo elegante ed esteticamente accattivante.

Oltre alla poesia, Edizioni Culturaglobale pubblica libri di vario genere, la maggior parte conseguenti alle manifestazioni che l'Associazione Culturaglobale organizza.