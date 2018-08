Conclusa la quindicesima edizione del Festival della Canzone del Friuli Venezia Giulia, l’appuntamento ormai tradizionale che vede la città di Grado cornice per la sfida tra le canzoni che, nei rispettivi festival, si sono classificate tra i primi posti. Così le opere musicali di Muggia, Trieste, Grado, della Bisiacaria e del Festival della Canzone Friulana si sono sfidate a colpi di note musicali per poter conquistare la giuria e il pubblico. Prima classificata la canzone ‘E tu’, interpretata da Laura Bisiach, goriziana ancora friulanofona, con parole e musica di Franco Giordani (in foto con la vincitrice) e Giulia Daici, secondo posto per ‘L’Aquilon’ interpretata dal gradese Simone Zentilin su parole di Monica Maran. Terzo posto, invece, per i giovanissimi ragazzi e bambini dei ‘Diman’, con la loro ‘Des cantemo noi’, diretti da Caterina Biasiol. Premio della critica a ‘Da domani’, interpretata da July e Joy e scritta dal triestino Maxino.

Serata che, secondo quanto previsto dagli organizzatori, doveva tenersi nel lungomare Nazario Sauro, nel retro del palazzo municipale, ma gli agenti atmosferici hanno sortito una brutta sorpresa e hanno costretto l’organizzazione a spostarsi nel Palazzo Regionale dei Congressi. Premi consegnati sia dal sindaco, Dario Raugna, che dall’assessore ai lavori pubblici, Fabio Fabris, e dall’assessore alla cultura Sara Polo.