Valerio Varesi, giornalista e scrittore, autore di numerosi polizieschi e “noir” con risvolti sociali e di alcuni romanzi che riguardano la storia italiana recente, sarà il protagonista della serata di “Lignano noir” che avrà luogo alla Biblioteca Comunale di Lignano martedì 7 agosto con inizio alle 18.30. Si parlerà del ruolo del “noir” nella narrativa italiana contemporanea e del più recente romanzo di Varesi, Il commissario Soneri e la legge del Corano (Milano, Frassinelli): un libro che considera il problema del terrorismo, delle radicalizzazioni politiche e religiose nella provincia e nell’Italia che cambiano, per effetto dei processi di globalizzazione, dell’immigrazione, delle risposte violente a questi processi, ma anche la necessità di una riflessione su questi processi da parte di chi – come il commissario protagonista del romanzo di Varesi – non si rassegna e vuol resistere a ogni forma di pregiudizio e di risposta violenta alla situazione in atto.



Per molti il commissario Soneri ha il volto dell’interprete della serie di RAI 2 “Nebbie e delitti” Luca Barbareschi, che ha reso familiare il protagonista dei molti polizieschi creati dalla fantasia di Varesi. Nel romanzo che sarà presentato a Lignano il commissario insegue le tracce di un’indagine che si dipana faticosamente incrociando i disagi di quell’umanità della periferia fra il degrado e gli espedienti di una difficile sopravvivenza.



Si toccano i temi attuali della nostra società alle prese con il problema dei migranti e le tensioni che derivano da situazioni di povertà e di disagio sociale, nelle quali la criminalità attecchisce e prospera. Ad alleggerire il clima e le preoccupazioni del commissario la rassicurante figura femminile di Angela e il rifugio sempe consolatorio del cibo, colesterolo permettendo.



Il Festival Lignano Noir è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro, di concerto con il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini e la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco; si avvale del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ha come partner il Messaggero Veneto e il Giallo Mondadori e il patrocinio delle Università di Trieste e di Udine.