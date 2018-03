Un consiglio di amministrazione con molti punti all’ordine del giorno, quello convocato oggi a Trieste nella sede di Autovie Venete, che si è aperto con una dettagliata relazione di Maurizio Castagna, presidente della Concessionaria. Castagna ha confermato che i lavori di realizzazione della terza corsia stanno procedendo rapidamente, soprattutto per quanto riguarda il terzo lotto Alvisopoli-Gonars.

Entrati nel vivo anche quelli riguardanti il primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto, mentre è imminente la contrattualizzazione dei lavori del primo sub lotto (Portogruaro – Alvisopoli) del secondo lotto. Il presidente ha poi relazionato ai Consiglieri in merito al percorso necessario alla costituzione della NewCo da parte delle due regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.Il primo atto è stato formalizzato dalla Giunta regionale del Fvg nei giorni scorsi con l’approvazione di una delibera, comprensiva dello schema di atto costitutivo (la nuova società si chiamerà Società Autostrade Alto Adriatico spa) e dello Statuto, nonché del testo dell'accordo che sarà sottoscritto tra le amministrazioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio del controllo cosiddetto "analogo" congiunto sulla nuova spa, attraverso uno specifico Comitato di indirizzo.

Durante il Consiglio sono state anche analizzate le linee guida per la predisposizione del budget 2018 – 2019 e approvati una serie di bandi di gara, da quello per il noleggio di veicoli aziendali utilizzati dalla Concessionaria per le necessità di servizio al contratto di manutenzione triennale delle pavimentazioni autostradali. Approvato anche il regolamento sugli appalti, quello sulle procedure di affidamento sotto soglia e l’aggiornamento dei regolamenti a seguito dell’emanazione del decreto correttivo.