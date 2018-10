Circa 6 miliardi di euro in un decennio. È il monte di contributi pubblici gestiti da Crédit Agricole FriulAdria per conto di Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Nel solo 2017 i contributi erogati da Avepa attraverso CA FriulAdria ammontano a oltre 600 milioni a fronte di 237.515 mandati di pagamento. Sono numeri importanti quelli che caratterizzano la collaborazione tra Avepa e Crédit Agricole FriulAdria nell’ambito del rapporto per il servizio di tesoreria e cassa avviato nel 2009, poi rinnovato nel 2014, e di cui ora la banca si è nuovamente aggiudicata il bando di gara per il periodo 2018-2023.

La nuova convenzione per la gestione della tesoreria è stata siglata a Padova nella sede di Avepa dal direttore Fabrizio Stella e dal direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria Carlo Piana alla presenza dell’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Giuseppe Pan.

“Un accordo importante quello fra Crédit Agricole FriulAdria ed Avepa, che continuerà a garantire l’efficienza della macchina amministrativa regionale a servizio dell’agricoltura veneta – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Giuseppe Pan – Non è un caso se l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura risulta essere tra i migliori pagatori in Italia per velocità di liquidazione. La capacità di buon governo della complessa partita dei fondi comunitari e delle relative pratiche burocratiche da parte di Avepa è il primo vero aiuto all’imprenditoria veneta del primario, che ha bisogno di risorse chiare e di tempi di pagamento certi per poter pianificare investimenti e attività in modo proficuo".

“Sono certo che la collaborazione con un gruppo solido come Crédit Agricole, operativo in Veneto attraverso FriulAdria, continuerà ad essere proficua e porterà ad avere insieme un percorso di soddisfazione reciproca”, ha dichiarato il direttore di Avepa Fabrizio Stella.

“È una partnership che, come il buon vino, nel corso del tempo è maturata e migliorata introducendo sempre nuovi elementi di innovazione per rendere un servizio evoluto alle aziende del settore agroalimentare che rappresenta un vanto di questa regione e dell’intero Paese – ha commentato il direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria Carlo Piana – Proseguiamo, quindi, con soddisfazione il percorso intrapreso a fianco di Avepa e della Regione Veneto per sostenere e sviluppare questo asset economico strategico del made in Italy”.

“Crédit Agricole ha nel proprio Dna l’attitudine e i mezzi per rispondere ai bisogni finanziari dell’agricoltura e dell’agroindustria – ha proseguito Piana – In questi anni, oltre ad aver lavorato proficuamente con Avepa, siamo riusciti a portare il nostro servizio specialistico a un numero crescente di aziende del territorio. Oggi abbiamo superato abbondantemente il miliardo di impieghi al settore e la nostra quota di mercato impieghi nell’agroalimentare veneto si sta sviluppando a una velocità superiore a quella del sistema”.

“Per quanto riguarda le strategie future le nostre linee guida sono il biologico, le filiere e la consulenza evoluta. L’agricoltura biologica, in particolare, si configura come una nuova frontiera: in Veneto sono oltre 2.500 gli operatori certificati bio. Come Crédit Agricole abbiamo avviato una specifica offerta commerciale di supporto per questa filiera che proseguirà nel 2019”.

PROFILI. L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) è un ente strumentale istituito dalla Regione Veneto per svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale (OPR) degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo.

L'AVEPA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva (legge regionale 9 novembre 2001, n. 31); in quanto tale, l'Agenzia è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta regionale, nel rispetto delle forme di autonomia di cui gode.

L'Agenzia ha iniziato la propria attività nel 2002 e nello stesso anno ha ottenuto il primo riconoscimento ad operare in qualità organismo pagatore da parte del Ministero delle politiche agricole; in seguito, nel 2003 e nel 2004, il riconoscimento ministeriale è stato esteso ad ulteriori settori di intervento. Dal 2011 l'Agenzia ha incorporato le strutture e le funzioni degli ex Ispettorati regionali dell'agricoltura, divenendo il punto di riferimento a livello regionale per l'erogazione di servizi pubblici dedicati al mondo agricolo.

Crédit Agricole FriulAdria è stata costituita a Pordenone il 15 ottobre 1911. Dopo la stagione di sviluppo in Friuli Venezia Giulia, dal marzo del 2007 è entrata a far parte del Gruppo Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo in oltre 50 Paesi nel mondo.

Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14 mila collaboratori e 4 milioni di clienti per 64 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo permette a Crédit Agricole di operare nella Penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, banca commerciale costituita da CA Cariparma, CA FriulAdria e CA Carispezia, si colloca ai primi posti del sistema per solidità, redditività ed efficienza. È presente sul territorio nazionale con oltre 1.100 punti vendita in 10 regioni, circa 10 mila dipendenti e 2 milioni di clienti.

In Friuli Venezia Giulia e Veneto, le due regioni presidiate da CA FriulAdria, le unità organizzative della rete distributiva al 31 dicembre 2017 sono costituite da 174 filiali Retail, 13 Poli Affari, 30 Consulenti finanziari, 5 Mercati Private, 6 Mercati d’Impresa e un Polo Large Corporate. L’organico aziendale risulta composto da 1.461 dipendenti.

Nel 2017 la banca ha conseguito un utile netto di 50 milioni (+35,5%), con una raccolta diretta da clientela di 8 miliardi (+14%) e impieghi per oltre 7 miliardi (+5,4%). La compagina azionaria è formata da oltre 16 mila azionisti.

Presidente della Banca è la professoressa Chiara Mio. Il direttore generale, da marzo 2018, è Carlo Piana, il vicedirettore generale è Cesare Cucci.