"La Regione è al fianco del Mib perché questa Scuola, riconosciuta a livello internazionale e punto d'orgoglio nell'unione tra impresa e formazione, non rappresenta fonte di spesa bensì investimento per il futuro del territorio". Con queste parole, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto all'odierna cerimonia in occasione del trentennale del Master in International Business (Mib) Trieste School of management.

"Siete riusciti - ha detto Fedriga, rivolgendosi alla platea - a scommettere su un'internazionalizzazione della formazione manageriale che oggi viene data per scontata, ma che trent'anni fa si poneva quale elemento di forte innovazione. La politica, traendo spunto da esempi virtuosi quali il Mib, deve imparare a guardare a orizzonti più ampi: creare una nuova classe di professionisti e manager non è infatti solo una risorsa per le aziende, ma per l'intero territorio, con le ricadute economiche e occupazionali che ne conseguono".

La cerimonia è stata introdotta dal presidente del Mib, Aldo Minucci, e ha visto il conferimento del diploma Mba in International Business honoris causa a Gianpietro Benedetti, presidente e amministratore delegato del Gruppo Danieli. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, presente alla cerimonia, ha infine consegnato al fondatore e direttore della Scuola, Vladimir Nanut, il sigillo trecentesco della città.

“Con il Diploma MBA Honoris Causa” spiega il direttore della Scuola, “vogliamo riconoscere le qualità di leadership di un coraggioso innovatore e di un promotore di cambiamento. Vogliamo premiare il valore emblematico del percorso di Benedetti alla guida di Danieli, con particolare riferimento alla sua leadership strategica e alla sua capacità di condurre l’azienda lungo sfidanti percorsi di innovazione tecnologica, sviluppo organizzativo e crescita internazionale”.

In occasione del conferimento del Diploma, Benedetti ha tenuto una Lectio Magistralis sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e sulle sfide che essa comporta. Attenzione particolare sarà dedicata nell’intervento all’analisi della concorrenza cinese: “Progressivamente, nei prossimi 5-8 anni, il benchmark competitività andrà fatto considerando i nuovi concorrenti cinesi, non solo per quanto riguarda i costi ma anche per la tecnologia”, dichiara il presidente di Danieli, anticipando come lo sviluppo tecnologico e qualitativo delle produzioni cinesi sarà uno dei fulcri della sua Lectio.

Mib Trieste School of Management è da tempo riconosciuta tra le più dinamiche e qualificate realtà nel campo della formazione manageriale a livello italiano ed europeo. Nel 2018 la Scuola festeggia i 30 anni di attività. L’Mba in International Business è un Master of Business Administration giunto quest’anno alla 29esima edizione, che si distingue per il forte orientamento internazionale. Accreditato dall’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale e dall’Association of MBAs, si svolge da oltre 15 anni integralmente in lingua inglese e conta la partecipazione di studenti provenienti da tutto il mondo.