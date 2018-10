Attuare una collaborazione finalizzata allo scambio di dati e informazioni, all'implementazione di buone pratiche e alla realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nell'ambito delle politiche regionali del lavoro. E' l'obiettivo di un protocollo di collaborazione che sarà sottoscritto fra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, dando continuità a rapporti instaurati dall'Amministrazione regionale in passato.

Più nel dettaglio, come spiega l'assessore Alessia Rosolen, l'accordo prevede che la collaborazione sia coordinata da una Cabina di regia congiunta e riguardi lo scambio di dati ed informazioni nel campo del mercato del lavoro relativi a interventi di politiche attive e passive; l'implementazione di programmi di informazione rivolti ad imprese e lavoratori in merito ai servizi offerti dai Servizi pubblici per l'impiego e dalle linee contributive regionali, allo scopo di ampliare la conoscenza del mercato del lavoro e delle iniziative connesse; la messa a punto di programmi per fronteggiare le gravi situazioni occupazionali e per riaccompagnare al lavoro le persone coinvolte, attraverso la sensibilizzazione del sistema delle imprese interessate; la partecipazione allo sviluppo e alla realizzazione di progetti ed interventi con finalità specifiche.

L'Ordine dei Consulenti del lavoro è un ente di diritto pubblico, articolato in Consigli provinciali, che svolge in particolare gli adempimenti connessi all'instaurazione e allo svolgimento dei rapporti di lavoro, intrattenendo un rapporto costante con il sistema della piccola e media impresa: in tal senso esso costituisce un interlocutore importante e significativo per l'esame delle problematiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro.