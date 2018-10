Giovedì 18 ottobre sarà un nuovo Alternanza Day a Udine, nella sede della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. L’occasione sarà la conclusione del progetto Alternanza per Licei, percorso sperimentale ideato lo scorso anno scolastico dalla Cciaa per rendere gli studenti "portatori di innovazione" all'interno di aziende del territorio. E giovedì alle 14.30 in sala Valduga (ingresso da piazza Venerio, 1° piano) si tireranno le fila di questa proposta, con la consegna di attestati di merito agli studenti, alle scuole e alle aziende che sono state coinvolte nel progetto. Ad assegnarli saranno il consigliere camerale Fabio Passon in rappresentanza della Cciaa e il coordinatore del progetto e project manager di Friuli Future Forum Renato Quaglia.

Alternanza per Licei ha coinvolto in tutto settanta studenti da sette licei del territorio: l’Educandato Uccellis, il Percoto, i licei scientifici Copernico e Marinelli, il Liceo scientifico scienze applicate del Malignani, il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale e il Magrini Marchetti di Gemona. Le aziende coinvolte sono state 18. Il percorso è stato pensato proprio per i Licei, per cui risulta naturalmente più complesso studiare percorsi d'alternanza scuola-lavoro conformi alla preparazione scolastica.

L’attività ha impegnato gli studenti per 90 ore, di cui 40 in azienda e le restanti di formazione con tutor esperti.

La Camera di Commercio ha da anni avviato percorsi di orientamento al lavoro e all'impresa per gli studenti: a maggior ragione lo fa ora, poiché con la recente riforma nazionale degli enti camerali, questi hanno acquisito esplicitamente competenza in materia, dunque un’“abilitazione” anche normativa e ufficiale a impegnarsi in questo campo.

Il progetto è materialmente cominciato con un periodo di formazione sull'economia e il mondo imprenditoriale regionale per gli studenti, che hanno quindi fatto il loro “ingresso” in azienda, seguiti da tutor scolastici e aziendali, per arrivare infine a produrre nuove idee che l'impresa stessa potesse mettere in campo per migliorare la sua attività. Il progetto Licei è dunque riuscito nel mettere in rete una serie di soggetti: imprese disposte a innovare o interessate a raccogliere indicazioni utili all’innovazione di processo o di prodotto, tutor preparati su processi di innovazione e con adeguata capacità di relazione con gli studenti e insegnanti referenti e studenti motivati a svolgere una esperienza effettivamente utile per l’ingresso nel mondo del lavoro.