E' stato inaugurato oggi nella sede di Confindustria Udine a Palazzo Torriani il terzo sportello dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di affiancamento alle imprese del Friuli Venezia Giulia. Come informa in una nota la stessa Agenzia, questo sportello si aggiunge a quelli già avviati a Pordenone e Gorizia, nati dal reciproco desiderio di condividere il percorso di adeguamento alle sfide della green economy, promuovendo e facilitando al contempo l'insediamento di nuove attività o l'ampliamento di quelle esistenti.

L'obiettivo dello sportello è quindi quello di affiancare le imprese della regione, accompagnandole nei progetti di sviluppo economico in un'ottica di sostenibilità.

Già iniziato il lavoro di analisi delle numerose istanze pervenute. Dal punto di vista operativo, a seguito della presentazione di specifiche richieste, Arpa attiverà, secondo le necessità, le proprie strutture operative di volta in volta ritenute più adeguate. Le risposte elaborate diventeranno inoltre patrimonio di tutti, tramite l'elaborazione di FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia.

Lo sportello con i funzionari Arpa sarà fisicamente attivo a palazzo Torriani l'ultimo mercoledì di ogni mese. E' inoltre sempre possibile accedere al servizio sia telefonicamente (0432 19198033, 0432 1918180), sia inviando una mail a informimpresa@arpa.fvg.it.