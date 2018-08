Confartigianato Trasporti Fvg e sindacati insieme per soluzioni che possano dare vantaggi a lavoratori e imprese, pur in una situazione difficile per il comparto, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Ha questo significato la costituzione della Commissione Paritetica regionale dell’Autotrasporto costituita nei primi giorni d’agosto da Confartigianato Imprese Fvg, Cna Fvg e le organizzazioni regionali di Filt-Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, che hanno anche dettagliato funzionamento di questo nuovo organismo bilaterale, che nasce per facilitare l’applicazione di contratti vantaggiosi che possono essere attivati semplicemente dando comunicazione alla Commissione.

"Tutte i sottoscrittori di questo accordo vogliono fornire alle aziende e ai lavoratori una serie di strumenti concreti per fare fronte alle difficoltà che il settore dell’autotrasporto, in particolare in Friuli Venezia Giulia, si ritrova a fronteggiare da ormai troppi anni», sottolinea il presidente regionale di Confartigianato Trasporti Fvg, Pierino Chiandussi. «Siamo pienamente convinti che – prosegue il presidente - il sistema della bilateralità rappresenti un pilastro per lo sviluppo delle imprese ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, e la Commissione lavorerà in questa direzione".

La Commissione, alla quale potranno fare riferimento le imprese artigiane e/o le imprese associate alla Confartigianato o alla Cna, sarà competente in relazione alla procedura di verifica e conseguente applicazione dell’orario discontinuo – anche per i cosiddetti “riders” -; alle modalità di effettuazione del carico/scarico; all’applicazione di condizioni normative ed economiche di vantaggio per i nuovi assunti.