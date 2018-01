Aziende in ripresa, ora tocca ai consumi

La ripresa è arrivata. Nelle fabbriche della regione si avverte molto più ottimismo di quanto non fosse percepibile a inizio anno.

Le statistiche certificano che il 2017 è stato contrassegnato dal segno positivo in tutti i settori dell’economia, dall’industria ai servizi.

Le esportazioni sono state determinanti anche se si registra una lieve diminuzione del saldo positivo della bilancia commerciale: nei primi nove mesi del 2017 il valore delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia, secondo i dati diffusi dall’Ires, è cresciuto del 4,1% rispetto ad un incremento nazionale pari a +7,3%. Le vendite estere delle imprese regionali da gennaio a settembre risultano infatti pari a 10,5 miliardi contro i 10,1 dello stesso periodo del 2016; le importazioni sono aumentate del 15,5% su base tendenziale, attestandosi a 5,8 miliardi. Il saldo della bilancia commerciale è diminuito rispetto all’anno scorso, passando da 5 a 4,7 miliardi di euro, dato condizionato dal calo registrato nella cantieristica navale (-19,1%) che però fa i conti con un’elevata variabilità caratteristica di questo comparto produttivo. Se si escludono le vendite di navi e imbarcazioni, l’aumento dell’export nella prima parte dell’anno risulta superiore a quello nazionale (+8,2%).

Che la crescita sia solida lo conferma anche Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine: “Nei primi nove mesi del 2017, l’indice della produzione industriale in provincia di Udine è aumentato quasi del 3%. Ed è proprio il manifatturiero a trainare questa crescita, un po’ in tutti i settori caratteristici che compongono il nostro settore produttivo. La produzione industriale aumenta a velocità doppia rispetto all’aumento del Prodotto interno lordo nello stesso periodo di tempo. La crescita è confermata pure dall’aumento delle importazioni dei beni utilizzati per le lavorazioni dell’industria, cresciute quasi del 24 per cento. Bene anche l’export. Nella provincia di Udine (28% dell’export regionale) le esportazioni nei primi nove mesi del 2017 sono cresciute dell’8,4%. Il doppio rispetto alla media regionale”.

Nel 2018 la tendenza dovrebbe consolidarsi, in termini di andamento del Pil (le stime parlano tuttavia di un leggero rallentamento attestandosi all’1,1%), di export e nei consumi interni: “La crescita dovrebbe essere sostenuta - sottolinea Mareschi Danieli - dall’ulteriore rafforzamento della domanda sui mercati europei ed internazionali a partire dagli Usa, che quest’anno sono cresciuti del 34 per cento e rappresentano il quarto Paese di destinazione dei nostri prodotti. Ci aspettiamo anche un ritrovato dinamismo dei consumi interni tale da contribuire al rafforzamento della crescita in atto. In questo modo, si dovrebbero stabilizzare anche gli effetti positivi sul fronte dell’occupazione, che ovviamente sono sempre successivi, in ordine di tempo, rispetto al miglioramento degli altri indicatori economici”.