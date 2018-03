Il bilancio 2017 del Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA si è chiuso con un utile netto di 2,992 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 5,427 milioni di euro. Il presidente Antonio Marano ha commentato: “L’eccellente risultato del 2017 conferma la validità delle azioni attivate dal 2016 dal Direttore Generale Marco Consalvo e dal suo team”.

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ha approvato inoltre la documentazione relativa alla gara europea per la cessione di un pacchetto di quote pari al 45% e a un'opzione per un ulteriore 10% esercitabile dopo la chiusura del terzo bilancio dall’entrata del nuovo socio e al conseguimento di determinati obiettivi previsti in gara.

Nei prossimi giorni verrà richiesta la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a cui seguirà quella sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: sarà questo a segnare l'avvio della gara, previsto per la prima settimana di aprile. Data ultima per la presentazione delle offerte sarà il 6 giugno prossimo e il trasferimento delle azioni potrebbe perfezionarsi entro la fine dell’estate.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della valutazione espressa dall’advisor indipendente KPMG relativa al valore dell'asset. Advisor legale della gara è lo studio legale internazionale Dentons.

La procedura ad evidenza pubblica che prevede l’impegno degli investitori che parteciperanno a misurarsi su determinati obiettivi basati sul vincolo del miglioramento dei principali parametri del piano industriale della società. Solo il conseguimento di tutti gli obiettivi garantirà al nuovo socio la possibilità di esercitare l’opzione di acquisto di un ulteriore 10% di quote. Il nuovo partner sarà individuato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui sarà maggiore il peso dell’offerta tecnica rispetto quella economica.

Antonio Marano, ha dichiarato: “Trieste Airport vuole diventare un modello virtuoso di gestione mista pubblico-privato, che permetterà alla società, alla Regione Friuli Venezia Giulia e al nuovo socio di accelerare sul percorso di sviluppo già intrapreso.”