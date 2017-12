Camere di commercio: muro invalicabile

Un muro alto e invalicabile, dove intravvedere una breccia al momento è impossibile. Questa barriera invisibile, eppure quanto mai concreta, divide Pordenone da Udine quando si parla di Camere di commercio. Anzi, la possibile crepa aperta dal decreto Madia, che aveva imposto la fusione dei due enti, è stata colmata dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma del decreto legislativo dedicata agli accorpamenti degli enti camerali, dove stabilisce che il decreto sia adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni e non basti l’intesa con la stessa.

Questa pronuncia potrebbe spingere il prossimo gennaio il Tribunale amministrativo regionale a concedere la sospensiva a fronte del ricorso presentato dalla Confcommercio di Pordenone, allontanando la data della fusione.

“Siamo stati in tempi non sospetti - ci ha detto Giovanni Pavan, presidente della Camera di commercio di Pordenone - a favore dell’istituzione di un unico ente regionale che avrebbe permesso di azzerare le divisioni campanilistiche e di rappresentare tutte le 115mila aziende operanti in regione, raggiungendo una massa critica adeguata. Per fornire un elemento di di valutazione sul perché anche se Pordenone e Udine confluissero sotto un unico ente cambierebbe poco, cito il caso della Camera di commercio di Treviso: da sola serve 115mila aziende, ovvero tutte quelle operanti in Friuli Venezia Giulia. E altrove i numeri salgono in maniera vertiginosa. Insomma, alle porte abbiamo dei giganti, di fronte ai quali restiamo comunque piccoli”.



La speranza si riaccende dopo la pronuncia della Corte costituzionale

La richiesta del Friuli occidentale di confluire in un ente camerale regionale è rimasta finora priva di seguito e, ciò che è peggio, il ministero dello Sviluppo economico ha scelto di istituire due enti, uno per Trieste e Gorizia, l’altro per Pordenone e Udine. In attesa che il Tar decida, abbiamo chiesto cosa accadrà se dovesse essere confermata l’ipotesi di fusione con gli udinesi: “Il ricorso era un passo necessario - conferma Pavan -, ma è ovvio che, se fossero respinte le nostre istanze, non resterebbe che rispettare la legge e dare corso alla fusione per la quale, per altro, è già stato nominato un commissario cui spetterà il compito di guidare il processo. Seppure a malincuore faremo ciò che serve, con l’auspicio che i rispettivi territori e le aziende che ci lavorano siano correttamente rappresentati. Servirà tanta buona volontà e un attento lavoro delle categorie economiche. In ogni caso, fino a quando non sarà chiaro il nostro destino continueremo a lavorare con impegno”.



A Udine sono pronti a collaborare: i buoni esempi non mancano

Il presidente della Cciaa di Udine, Giovanni da Pozzo resta convinto che l’unione con Pordenone renderebbe in ogni caso significativo il nuovo ente: “La maggior parte delle aziende si concentra nei nostri due territori. Siamo sempre stati disponibili al dialogo, anche su altri versanti, come le fiere, perché credo si tratti di un arricchimento. Forse a Pordenone dovrebbero fidarsi un po’ di più delle nostre intenzioni di collaborare. E poi, concetti come sottomissione e perdita di rappresentatività mi paiono davvero stucchevoli. Ci sono temi importanti da affrontare nel percorso di fusione, primo fra tutti il personale. Parliamo di 200 persone sui cui destini non si può scherzare. Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a trovare un percorso condiviso. In fondo, abbiamo già alle spalle buoni esempi di collaborazione tra i nostri territori, come i cluster dell’arredo o quello del parco alimentare”.