Il Consiglio regionale ha accolto a larghissima maggioranza (31 sì, astensione di Honsell) la mozione trasversale sull’attribuzione della competenza dell'organizzazione e la sospensione della procedura di accorpamento delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia.

Trasformata da un emendamento sostitutivo, non muta nella sostanza dei due impegni rivolti alla Giunta: innanzitutto sollecitare il Governo, affinché venga emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione competenza in materia di organizzazione territoriale, e quindi legislativa esclusiva, per quanto concerne l'ordinamento delle Cciaa. Comunicare, poi, al ministero dello Sviluppo economico (Mise) l'opportunità di una sospensione del procedimento di accorpamento delle Camere di Udine e Pordenone, assieme alla proroga degli organi delle due Camere per un arco temporale di massimo un anno.

"Lasciamo libertà organizzativa alle categorie economiche". Questo il commento dell'assessore Sergio Emidio Bini, a cui ha fatto eco il presidente Massimiliano Fedriga: "Che il mondo economico decida autonomamente come organizzarsi, sono contrario che sia il pubblico a farlo. Ecco perché ho chiesto la competenza sull'accorpamento al Governo: non perché io abbia già deciso se siano una, due o tre Cciaa, ma perché possano decidere da sole. Quanto al decreto di nomina dei componenti del Consiglio della Camera di commercio di Udine e Pordenone, la mia firma è stata solo un atto dovuto, di adempimento a un obbligo, non potevo non firmare e dovevo anche farlo entro tempi stabiliti".

Abbinato alla mozione, un ordine del giorno del gruppo del M5S ma anche di molti altri consiglieri tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, poi approvato all'unanimità, con cui il Consiglio invita la II Commissione consiliare a procedere quanto prima all'audizione dei presidenti delle Camere di commercio e della Regione.

"Non si tratta di una battaglia di una parte del territorio ma si tratta di difendere la specialità e il rispetto per la nostra Regione. Ed il Consiglio regionale, massimo organo istituzionale, si è pronunciato all'unanimità rispetto a questo tema e si è espresso con voto bipartisan che dà forza all'esecutivo e al presidente per portare a casa la competenza in materia di organizzazione delle Camere di commercio". Così Mara Piccin, consigliere regionale di Forza Italia, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto a favore del territorio pordenonese.

"E' un tema che mi sta a cuore non da ora. Ricordo di aver presentato una mozione nel 2015 e un progetto di legge nazionale lo scorso anno sulla competenza della Camere di commercio poi non discusso a causa del termine della legislatura. Ho presentato come prima firmataria una mozione, anche a seguito dell'evento dello scorso giugno a Pordenone. L'atto approvato impegna formalmente la Giunta ed il suo presidente a fare pressing a livello nazionale "affinché venga emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione competenza in materia di organizzazione territoriale delle Camere di Commercio e a comunicare e ad attivarsi affinché il Ministero dell'Economia provveda una sospensione del procedimento di accorpamento delle due Camere di Commercio per un arco temporale massimo di un anno". Un atto che però non è stato votato dal Movimento 5 stelle, pur vedendoli presenti in Aula e pur avendo garantito il loro impegno in materia, dato il fatto che oggi esprimono la carica più alta di quel Ministero.

"Il Consiglio regionale - conclude Piccin - su temi così importanti ha dato una grande prova di maturità e si è lasciato alle spalle la campagna elettorale".

"La cosa più importante che oggi dovevamo dire è che se vogliamo traghettare il sistema camerale verso il futuro, l'unica strada era, e rimane, quella di andare verso la costituzione di un ente camerale unico. Né Fedriga, né la sua maggioranza, a partire dai consiglieri pordenonesi, hanno avuta forza e coraggio per fare questo passo e cercare di fermare il processo di fusione a due in atto", ha detto il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello nel suo intervento in Aula sulla mozione riguardante le Camere di commercio.

"Su questa partita si gioca un tema legato alle categorie economiche del Fvg - ha aggiunto -, alla politica, a interessi collettivi, ai territori, insomma si tratta di una questione che va molto al di là della mera competenza sulle camere di commercio. Noi ci stiamo sostituendo a una decisione che dovrebbe essere tutta interna al sistema camerale regionale, ma questo Consiglio è riuscito addirittura a schivare tale scelta".

Secondo Bolzonello, "oggi questo Consiglio ha perso un'occasione di cambiare un sistema che va riformato. I consiglieri di centrodestra, con i pordenonesi in testa, hanno depotenziato una mozione che già nel titolo aveva altre finalità, dal momento in cui si parlava chiaramente di sospensione della procedura di accorpamento tra Udine e Pordenone. Oggi andiamo a casa solo con una richiesta di competenza che va benissimo, ma non nel medio-lungo termine, ma non risolve i problemi di oggi".