Ha aperto il Consiglio di Amministrazione con una buona notizia il presidente di Autovie Venete, Maurizio Castagna, comunicando ai componendi del CdA la recente firma del decreto di autorizzazione all’elaborazione del progetto esecutivo e alla realizzazione dei lavori del secondo sub lotto (dal nodo di interconnessione fra la A23 e la A4 fino al casello di Palmanova) del quarto lotto (Gonars-Villesse) della terza corsia della A4.

Sottoscritto dall’assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia Mariagrazia Santoro, nel suo ruolo di soggetto attuatore, il decreto dà il via a un ulteriore tassello nella realizzazione della terza corsia.

Fra i punti all’ordine del giorno, il progetto esecutivo per la manutenzione della segnaletica autostradale e il bando di gara per l’affidamento del servizio – quattro anni la durata – il cui importo complessivo è di 5 milioni 304 mila euro; l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle scarpate di roccia nel tratto Redipuglia – Sistiana, una gara il cui importo complessivo era di 3 milioni 405 mila euro che è stata aggiudicata all’ impresa Dolomiti Rocce srl che ha offerto 2 milioni 107 mila euro per i lavori. Ulteriore punto discusso durante il Consiglio l’affidamento, in service, dell’amministrazione e contabilità della Società Autostrade Alto Adriatico, la NewCo costituita lo scorso 17 aprile.