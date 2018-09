A un anno dall’entrata in vigore del Ceta, il trattato di libero scambio con il Canada, ma senza che il Parlamento italiano l’abbia ancora ratificato, Coldiretti Fvg e il Comitato StopTTIP/StopCETA di Udine rilanciano la totale contrarietà a un provvedimento che contribuisce a diffondere il falso made in Italy e soffoca i diritti umani e sociali, tra l’altro con la presenza di un non meglio identificato formaggio del Friuli.

Interverranno Alessandro Muzina, presidente di Coldiretti Trieste, Emilia Accomando, coordinatrice del Comitato StopTTIP/StopCETA di Udine. Sarà presente anche Matteo Pezzotti di Banca Etica.