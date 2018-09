Il neo coordinamento provinciale di Donne Impresa Coldiretti Udine ha eletto all’unanimità Nensi Salvador nel ruolo di responsabile. Titolare dell’omonima azienda agricola di Mereto di Tomba, una ventina d’anni fa Nensi lasciò il lavoro da dipendente per dedicarsi alla coltivazione di ortofrutta. Da una prima serra “alla buona” a una solida realtà agricola del Medio Friuli, 'tutta mia', dice con orgoglio di un’azienda in cui trova il supporto anche del marito e del più grande dei due figli.

La Salvador coltiva ortaggi misti di stagione, fragole, meloni, zucche e asparagi che vende freschi e trasformati (sott’oli, confetture) nel piccolo e accogliente spaccio aziendale e nei Mercati di Campagna Amica della provincia. Componente del coordinamento Donne Impresa anche nel precedente mandato, Salvador è pronta a impegnarsi assieme alle colleghe in progetti e attività di crescita e di promozione del mondo agricolo in rosa. "Sono orgogliosa di rappresentare le donne di Coldiretti – afferma – e conto sul lavoro di gruppo per un’agricoltura al femminile sempre più multifunzionale, innovativa e aperta alla società civile".

Salvador subentra a Luisella Bertolini, che lascia l’incarico dopo due mandati da responsabile provinciale. Presente all’assemblea elettiva il presidente della Federazione Coldiretti Udine Gino Vendrame, che ha ringraziato Bertolini per il prezioso contributo e per l’impegno profuso in Donne Impresa Udine e si è congratulato con la neo eletta Salvador, augurandole un buon lavoro insieme a tutte le donne del coordinamento. "Portatrici di spirito creativo e instancabili lavoratrici – le parole di Vendrame –, le donne sanno declinare al massimo la multifunzionalità del modo agricolo; per questo sono un asse portante della vita di Coldiretti".