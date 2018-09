Le aziende artigiane di autotrasporto compatte nel chiedere al ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, un fondo specifico che "finanzi un piano quinquennale di incentivi per la sostituzione degli attuali camion con veicoli Euro 6 e a trazioni alternative".



Così il presidente di Confartigianato autotrasporto Fvg, Pierino Chiandussi, che ha guidato la delegazione regionale che ha partecipato all’incontro con il ministro nell’ambito della convention nazionale di Confartigianato dedicata al tema: "Innovazione, tecnologia e normativa per un moderno assetto dell’impresa di autotrasporto".

Le richieste puntuali, specifica Chiandussi, hanno riguardato anche "l’affidamento delle revisioni dei mezzi pesante alle officine private autorizzate dallo Stato, l’informatizzazione del sistema viario, l’obbligo di investimenti per la manutenzione costante a carico dei concessionari".



Tema cruciale, poi, sottoposto al ministro è quello dei pagamenti. "Per tutelare le piccole imprese del settore – sottolinea Chiandussi – abbiamo chiesto al rappresentante del Governo che si attivi affinché si possano garantire tempi certi di pagamento da parte dei committenti e la ripubblicazione dei valori indicativi dei costi di esercizio".

Chiesto, non da ultimo, impegno per aumentare l’importo di 38 euro forfettarie per le spese non documentate, contrastare il contingentamento imposto dall’Austria ai camion in uscita dall’Italia, confermare per il 2019 i rimborsi per gli autotrasportatori di una quota delle accise sul gasolio e le compensazioni autostradali.



"Il ministro si è impegnato a difendere la dignità degli autotrasportatori – fa sintesi Chiandussi -, confermando che è aperta una riflessione sui tagli per il 2019 al rimborso accise gasolio. Quanto al rinnovo del parco veicolare, ha detto che bisogna muoversi per un rinnovo graduale. Gli autotrasportatori artigiani del Friuli Venezia Giulia – conclude Chiandussi – ora attende che si passi rapidamente dalle parole ai fatti. Già con l’imminente legge di Bilancio 2019".