Incontri di lavoro, momenti di “team building” e occasioni di intrattenimento. Confcommercio Udine organizza una due giorni dedicata a rafforzare il proprio spirito di “squadra”.

L’iniziativa si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, all’hotel Columbus, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre. "L’appuntamento è rivolto ai dirigenti dell’associazione – spiega il presidente Giovanni Da Pozzo – e ha obiettivi diversi: comprendere gli andamenti sociali ed economici in corso, definire le strategie e i programma di lavoro del sistema associativo, ma anche rinsaldare la conoscenza reciproca dei partecipanti".

Un’opportuna formativa in senso ampio, dunque, come dimostra il calendario delle due giornate. Al saluto del sindaco di Lignano Luca Fanotto seguiranno, domenica 30, l’apertura dei lavori con l’attesa presenza di Jan Slangen, già comandante delle Frecce Tricolori. Interverranno quindi il docente di Economia dell’università di Udine Stefano Miani (Evoluzione del sistema bancario e FinTech”) e il consulente manageriale e direttore artistico del Friuli Future Forum e camerale Renato Quaglia (“Rapporto territorio-cultura ed economia”). Lunedì mattina di riparte con Andrea Granelli, socio fondatore di Kanso, società di consulenza specializzata in innovazione, che parlerà di “Digitale, Big Data e trasformazione delle rappresentanze verso la Confcommercio 4.0”. Chiusura con il presidente Da Pozzo.