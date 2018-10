Quasi 170 mila soci, 1.200 lavoratori, 49 negozi, valorizzazione e sostegno delle filiere locali, progetti e iniziative sociali che, solo nel 2017, hanno arricchito il territorio con oltre un milione di euro: sono i numeri che testimoniano l’attenzione di Coop Alleanza 3.0 per il Friuli-Venezia Giulia. Un impegno confermato dagli interventi per l’ammodernamento della rete degli ultimi anni, per 70 milioni di euro di investimenti, con 6 aperture, 7 acquisizioni da CoopCa e 11 da Coop Operaie (mantenendo tutti i 350 lavoratori), 4 ristrutturazioni e, solo da ultimo, 5 chiusure. E sono in previsione nuove opportunità di sviluppo nelle quattro province.



Inoltre, dopo l’incendio al magazzino di San Vito, in via temporanea in attesa della riorganizzazione del sito, è stato inaugurato a Udine un nuovo centro di distribuzione, con investimenti per 2 milioni di euro, mantenendo l’operatività sul territorio e garantendo continuità occupazionale per 30 persone. In risposta alla crisi di CoopCa, Coop Alleanza 3.0 è intervenuta anche con un’elargizione solidale di 13,5 milioni di euro per 2.600 soci prestatori.



In questo contesto, Coop Alleanza 3.0 prosegue con il riassetto della rete già previsto dal Piano strategico, con il mantenimento dell’occupazione anche dei 5 negozi in dismissione tra il 31 dicembre 2018 e il 31 marzo 2019: Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Trieste via Palestrina e Trieste via della Tesa. Si tratta di negozi in strutturale difficoltà, dove le azioni per cambiare il modello di offerta e la gestione non hanno portato i risultati sperati. Per i 52 lavoratori la Cooperativa individuerà infatti le migliori soluzioni possibili di ricollocamento.



Per i soci che facevano riferimento a questi 5 negozi sono previste iniziative nelle due settimane precedenti la chiusura con la consegna, a ogni spesa, di buoni da 5 euro da usare ogni 25 euro di spesa in tutti gli altri negozi entro il mese successivo. Sono previsti inoltre sconti per i soci prestatori.



Coop Alleanza 3.0 in Friuli-Venezia Giulia

I numeri: soci, negozi e lavoratori

Coop Alleanza 3.0 conta in Friuli-Venezia Giulia 168 mila soci (di cui 48.400 a Udine, 49.000 a Pordenone, 39.400 a Trieste e 31.200 a Gorizia). La rete è composta da 49 negozi (di cui 18 a Udine, 13 a Pordenone, 11 a Trieste e 7 a Gorizia). I lavoratori sono invece 1.170 (di cui 296 a Udine, 340 a Pordenone, 342 a Trieste e 192 a Gorizia).



Gli interventi per la rete

Dal 2014 al 2018 per sviluppare e mantenere in buono stato la rete sono stati investiti 70 milioni di euro. Negli ultimi 5 anni, in Friuli-Venezia Giulia, Coop Alleanza 3.0 ha effettuato 6 aperture (Pordenone viale Martelli e Ronchi dei Legionari nel 2014; Udine via Montegrappa e Monfalcone via Cavour nel 2016; Gorizia Mercato e Monfalcone Marcelliana nel 2017) e 4 ristrutturazioni (Cormons nel 2014; ipercoop Tiare a Gorizia e Torri d’Europa a Trieste nel 2016; Maniago nel 2017).



Sostegno all’economia regionale

Coop Alleanza 3.0 presta massima attenzione alle filiere del territorio. Ammontano infatti a quasi 45 milioni di euro gli acquisti effettuati da fornitori del Friuli-Venezia Giulia (tra fornitori di prodotti e servizi tecnici e manutenzioni). Di questi, 15,5 milioni provengono da 84 piccoli produttori locali, custodi della tradizione enogastronomica locale, inclusi anche quelli aderenti al progetto regionale dell’Ersa a marchio A.Qu.A.



L’attenzione ai soci e le attività sociali

Solo nel 2017 la Cooperativa ha trasferito ai soci del Friuli-Venezia Giulia vantaggi per oltre 35 milioni di euro (con promozioni, promozioni dedicate, raccolta punti, sconti per lavoratori in difficoltà e studenti), per un risparmio medio a socio di oltre 200 euro. I soci poi hanno sconti per musei, mostre, cinema e teatri (21 le convenzioni attive in regione).



Solo lo scorso anno, Coop Alleanza 3.0 ha trasferito in regione benefici per oltre un milione di euro (grazie a sponsorizzazioni, elargizioni, progetti sociali, iniziative per la solidarietà, la cultura e il tempo libero, l’ambiente, la cittadinanza e i diritti, il consumo consapevole), con oltre 150 iniziative realizzate in collaborazione con più di 200 associazioni ed enti.



Tra i progetti realizzati dalla Cooperativa: le 4 raccolte solidali “Dona la spesa” (2 tranche di beni di prima necessità per quasi 64 mila kg di merce donata, 1 tranche con 33 mila articoli per la scuola donati, 1 tranche di oltre 7 mila kg di prodotti per animali), le destinazioni dei prodotti invenduti con “Buon fine” (con cui 19 onlus hanno garantito 160 pasti a giorno), le attività di educazione al consumo consapevole (370 i laboratori nelle scuole, che hanno coinvolto oltre 7.200 ragazzi) e il progetto “Opera tua”, che unisce la valorizzazione delle specialità locali con il recupero di capolavori del territorio, scelti dagli stessi soci attraverso una votazione (nel 2017, in Friuli-Venezia Giulia, il progetto ha consentito il restauro di un mosaico a nido d’ape conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, mentre per il 2018 l’opera individuata è il sarcofago del sacerdote di Khonsu Pa-Di-Amon ospitato nel Civico Museo di Trieste). Tra le iniziative sostenute, invece, il festival Vicino Lontano, le attività di Filarmonica Maniago, la fiera Cucinare, il Festival internazionale della storia, Triestebookfest, pordenonelegge.