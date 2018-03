L’Agenzia Ice, Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria uniscono le forze per sostenere ed accompagnare le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione e di digitalizzazione, affinché possano affrontare il tema in maniera organica e lo sbocco sui mercati esteri diventi per loro un vero fattore di crescita e di sviluppo.

E’ in partenza la tappa di Pordenone della seconda edizione di Digital4Export, l’iniziativa che consentirà alle aziende di piccole dimensioni di usufruire di un programma di formazione mirata. Il programma prevede 6 giornate formative, con cadenza quindicinale e possibilità di accedere a 8 ore di consulenza aggiuntiva in risposta alle esigenze specifiche delle aziende che ne faranno richiesta. Le date sono: 15 e 16 maggio, 29 e 30 maggio, 12 e 13 giugno 2018, con orario dalle 9,15 alle 17,45; gli incontri si terranno presso la sede di Unindustria Pordenone, Piazzetta del Portello, 2.

Digital4Export è stato lanciato nel 2016 e presenta forti elementi di coerenza con Industria 4.0, il piano nazionale promosso dal Governo: una serie di provvedimenti, incentivi, investimenti volti a portare la digitalizzazione in tutte le fasi dei processi produttivi dell’industria italiana. In questa seconda edizione il programma è stato perfezionato e rafforzato al fine di sostenere al meglio la crescita qualitativa delle Pmi, rendendole - attraverso gli strumenti digitali - più aperte all’export, più vicine ai nuovi consumatori e con maggiori possibilità di interpretare in anticipo le esigenze del mercato.

Nelle giornate del corso, progettato e realizzato da Agenzia Ice, Intesa Sanpaolo e Piccola Industria Confindustria con il contributo di Intesa Sanpaolo Formazione, si metteranno a fuoco le opportunità offerte dal digitale mondiale, si analizzeranno in concreto le fasi di un progetto di espansione internazionale attraverso i canali digitali e si entrerà nel merito dei principali strumenti di comunicazione digitale e delle metodologie per stimare il potenziale dei mercati online nei principali paesi.

Secondo l’approfondimento della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, le imprese italiane che esportano sono circa 200.000, ma nel manifatturiero sono solo una su 5. Anche in futuro le esportazioni – malgrado l’apprezzamento del cambio dell’euro - saranno la leva della crescita italiana, considerato che la domanda internazionale viaggia a un ritmo del +5% annuo e vista la ripresa di alcuni paesi emergenti, come Russia, Turchia, Brasile. Gli attuali esportatori e quelli potenziali necessitano quindi di rafforzare la loro strategia utilizzando nuovi approcci digitali.

Dalla relazione sono emerse inoltre alcune tendenze strutturali del commercio estero, che caratterizzano i distretti industriali italiani negli anni compresi tra il 2008 e il 2016. In un contesto di forte crescita dell’export (+14%), le vendite si sono maggiormente concentrate sui primi 4 mercati, diversi a seconda dei settori, ma principalmente verso i grandi paesi europei; la distanza media dall’Italia dai mercati di sbocco è aumentata di 400 km ed è aumentata anche la distanza “culturale”, in quanto i paesi con la maggior crescita sono asiatici, come Cina, Hong Kong, Corea del Sud; il peso dei paesi emergenti è aumentato ulteriormente, dal 33% al 34%; alcuni paesi, tra cui Svizzera ed Emirati Arabi, si stanno aggiudicando il ruolo di hub per successive riesportazioni.

Antonino Laspina, Direttore Coordinamento Marketing Agenzia ICE: “L’ICE, già da alcuni anni, ha puntato sempre di più sul digitale e focalizzato la propria attività di formazione su format innovativi e corsi di approfondimento in tema di commercio estero rivisitati in chiave digitale. Le imprese sono chiamate a confrontarsi in maniera globale e trasformare la propria strategia aziendale per restare competitive. Ciò è possibile solo individuando un modello di business adeguato per il mercato internazionale. Il tema delle competenze è lo scoglio più grande che le aziende devono superare per allinearsi al Piano Industria 4.0. Quello che si richiede oggi alle aziende è un vero e proprio cambiamento culturale, una rivoluzione culturale che deve gestire un’evoluzione tecnologica. Percorsi di formazione come Digital4Export sono strumenti a disposizione delle aziende determinanti per il successo di questo ecosistema strategico in questo nuovo processo evolutivo, graduale e incrementale”.

“La nostra Banca crede fortemente nelle persone e nella formazione, tanto da considerarlo un elemento qualitativo intangibile che concorre all’assegnazione del rating delle imprese", sostiene Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo. "Siamo orgogliosi di contribuire a Digital4export, iniziativa dalla quale, come avvenuto per la prima edizione, ci aspettiamo che emergano storie di successo. Intesa Sanpaolo continua a sostenere il tessuto economico del Nordest, fatto di imprese solide, dando loro gli strumenti formativi per evolversi dal punto di vista digitale ed essere più competitive e nei mercati internazionali”.

“Digital4Export ben si coniuga con le iniziative che Unindustria Pordenone, antesignana del Piano Industria 4.0, ha attuato sul proprio territorio", spiega il presidente della Territoriale di Confindustria, Michelangelo Agrusti, "attivando il primo Digital Innovation Hub italiano, la cui mission è supportare, guidare e accompagnare le imprese nella trasformazione digitale assicurando loro adeguate competenze e servizi di consulenza di primissimo livello”.

Secondo Agrusti “il successo dell’impresa si lega sempre più, oggi, sia alla capacità dei singoli di aggiungere alle proprie competenze professionali gli elementi per comprendere e usare il digitale in modo intelligente e creativo, sia al saper cogliere, da parte degli imprenditori, le opportunità che il digitale offre su scala planetaria; nostro compito è dar loro gli strumenti idonei per sapersi orientare.”