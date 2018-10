Con il workshop Agile@FVG – Il vantaggio di essere Agile per un’impresa innovativa, svoltosi oggi a Trieste in Area Science Park, sono partite ufficialmente le attività di DIH - Data Optimization e Simulation, il nodo di Trieste di Industry Platform 4FVG (IP4FVG), la piattaforma regionale per supportare la trasformazione digitale delle imprese del Friuli Venezia Giulia.

Il workshop di oggi, dedicato a imprenditori e manager del Friuli Venezia Giulia, è il primo di una serie che IP4FVG organizzerà nei prossimi mesi - e in diversi luoghi della regione - per agevolare e supportare i processi di trasformazione digitale delle imprese del territorio.

La trasformazione digitale è, infatti, un processo complesso che richiede competenze e metodo ed è un aspetto fondamentale per un’impresa che voglia restare competitiva in un mercato in continua evoluzione. Ed è proprio per rispondere a questa necessità di cambiamento che IP4FVG offre alle imprese formazione e assistenza specializzata, accessibile attraverso i 4 nodi attivi in regione (Amaro, Trieste, Udine e Pordenone) a cui le imprese possono rivolgersi per trovare una soluzione adeguata alla propria esigenza specifica.

Uno dei possibili approcci con cui un’azienda può affrontare la trasformazione e lo sviluppo dei processi è applicare la metodologia Agile, oggetto dell’incontro organizzato oggi in Area Science Park. Utilizzata con successo dalla maggior parte delle software house per rendere più leggeri - e adattativi - i processi di sviluppo, Agile è sperimentata anche in ambiti e settori diversi, uno su tutti le risorse umane.

L’incontro di oggi, a cui hanno partecipato 108 tra imprenditori e manager del Friuli Venezia Giulia, è stato un’occasione di confronto, a cui, nel pomeriggio, è seguito un workshop di formazione specializzato, riservato a 40 partecipanti e incentrato su lavoro di gruppo ed esercitazioni pratiche.

Tra gli interventi della giornata quello di Esteco, software house specializzata in soluzioni per la progettazione ingegneristica e partner del nodo di Trieste di IP4FVG, che dall’applicazione di Agile ha ottenuto predicibilità e consistenza dello sviluppo software, cicli di feedback più brevi, maggior qualità dei prodotti e una maggior facilità nella loro manutenzione. Hanno, inoltre, condiviso le loro esperienze di applicazione di Agile, Eurotech, leader nella progettazione e sviluppo di soluzioni per l'Internet of things; Nord Group, azienda attiva nel settore metalmeccanico; Sinesy, tech company specializzata in soluzioni di digitalizzazione dei processi di vendita e di relazione con la clientela.

La mattinata si è conclusa con un intervento di Luca Bergero, esperto coach e trainer di Agile Reloaded, focalizzato sul tema dei ruoli e della carriera nell’ambito di aziende in trasformazione.

Industry Platform 4 FVG è la piattaforma, aperta e inclusiva, che riunisce 23 partner regionali attivi nell’ambito dell’innovazione, con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese del territorio. Nata dall’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del MiSE – Ministero dello sviluppo economico, è uno degli asset strategici di Argo, il sistema industriale basato sull’innovazione di processi e prodotti per aumentare la competitività del territorio.