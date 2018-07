E’ morto a Zurigo, nella clinica dove era ricoverato da alcune settimane, Sergio Marchionne. Accanto al manager che ha rivoluzionato la Fiat c’erano la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler.

"E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato", ha detto John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, annunciando la morte dell'ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. "Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore".

“La capacità manageriale di Marchionne si riflette anche in Friuli Venezia Giulia con i risultati raggiunti negli ultimi quattro anni all’Automotive Lighting di Tolmezzo, dove sono state stabilizzate in questo periodo 260 persone”. Così Pasquale Stasio, della segreteria regionale della Fim Cisl. Stasio ricorda come nel passato ci siano state fasi di tensioni tra il manager e il sindacato, “superate – riferisce – dalla capacità di gestione del gruppo, in cui è stato introdotto un modo nuovo di lavorare, applicato nelle più importanti aziende internazionali”.

Alla famiglia arrivano anche le condoglianze di Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. “Abbiamo appena appreso della morte di Sergio Marchionne. Un uomo con cui in questi anni ci siamo aspramente confrontati e che ha rappresentato un modello di relazioni sindacali, che è stato all'origine di un profondo conflitto con la Fiom. Marchionne è stato un avversario di cui riconosciamo il valore. Alla famiglia – conclude - vanno le condoglianze della nostra organizzazione”.