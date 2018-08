Il primo anno del corso di laurea magistrale in Banca e finanza sarà trasferito nella sede dell’Università di Udine a Pordenone.

La nuova laurea magistrale internazionale in International Marketing, Management & Organization (Imo) dell’Università di Udine, totalmente in lingua inglese, che rinnova, appunto, l’offerta del corso di laurea tradizionale, prenderà avvio a settembre.

L’obiettivo è quello di formare specialisti nell’ambito del marketing e della gestione delle risorse umane delle imprese internazionali, sia nella prospettiva del soggetto interno all’azienda, formato per ricoprire ruoli di responsabilità, dirigenza, leadership imprenditoriale, sia nella prospettiva del soggetto esterno, volto a ricoprire un ruolo di consulenza strategica per l’internazionalizzazione, con competenze trasversali in ambito economico, giuridico e quantitativo.

Il progetto della nuova laurea magistrale ha preso corpo da un approfondito confronto con i rappresentanti del territorio e cin le istituzioni presenti nel comitato di indirizzamento.



Per superare la crisi, bisogna puntare sull’internazionalizzazione

“Le imprese che hanno superato la crisi – ricorda Andrea Moretti, responsabile del corso di laurea - presentano un grado di internazionalizzazione superiore alla media del settore in cui operano, sia in ambito manifatturiero, sia dei servizi. In Friuli Venezia Giulia e nel Nordest la crescita del livello di internazionalizzazione delle imprese è confermata dai dati Informest e dagli studi realizzati dal Ministero dello sviluppo economico. Una tendenza evidenziata anche dal record di esportazioni del Friuli Venezia Giulia che nel 2017 sono cresciute del 12.2% (Ires Fvg), il doppio della media del Nordest”.

L’offerta del nuovo percorso formativo risponde, inoltre, all’analisi dello stato di impiego dei laureati del Friuli Venezia Giulia. “Oltre il 70% dei nostri laureati – afferma Moretti - operano in aziende internazionali: un messaggio inequivocabile del contesto lavorativo a cui i nostri laureati devono prepararsi”.

Attraverso un impianto didattico fortemente laboratoriale, il laureato in Imo acquisisce le logiche strategiche ed operative di progettazione e gestione delle risorse umane in ogni tipologia d’azienda operante in un contesto innovativo e sostenibile internazionale e globale.

Il neo dottore apprende, in particolare, le tecniche operative delle aziende del settore manifatturiero, dei servizi, della distribuzione e commerciale, con specifico riferimento alle caratteristiche e modalità d’uso del prodotti utilizzati.

Per iscriversi, https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do.