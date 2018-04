Il 5 maggio Cividale ospiterà “Ddl concorrenza Legge 124 Mio Carrozziere”. Un incontro che offrirà ai carrozzieri friulani l’occasione di approfondire la conoscenza di Federcarrozzieri, nata proprio a difesa della categoria ed impegnata, anno dopo anno, in sempre nuove battaglie di libertà e tutela non solo della categoria ma di tutte le fasce di consumatori. Un percorso che ha condotto alla nascita di un vero e proprio brand attraverso il quale riconoscersi e valorizzarsi: Miocarrozziere.

La presenza di Federcarrozzieri e Miocarrozziere nelle carrozzeria iscritte può essere un ottimo veicolo di informazione per gli stessi clienti per condurli a comprendere meglio la reale professionalità, distinguendo tra le varie aziende e le tipologie di intervento riparativo oltre a sollevare il danneggiato dal complesso percorso che conduce al giusto risarcimento, preservandolo dalle numerose insidie. Senza tralasciare la notevole visibilità e la ricaduta in termini pubblicitari.

Ad aprire l’appuntamento, che avrà il via alle 9, uno sguardo attento alla Legge 124 del 4 agosto 2017 e alla sua notevole valenza sotto molteplici aspetti analizzando inoltre i rischi attuali per il mercato dell’autoriparazione. A seguire la presentazione della piattaforma Oxygen. Capace di arricchirsi di servizi sempre nuovi volti a semplificare e potenziare il lavoro in carrozzeria con una attenzione specifica alla crescita professionale nell’ottica di una evoluzione sempre maggiore.

La seconda parte dell’incontro sarà poi occupata dai tavoli tecnici di prova per Oxygencar. Interverrà il direttivo di Federcarrozzieri e del gruppo Friuli Venezia Giulia Miocarrozziere. Una opportunità per andare sempre di più verso una reale indipendenza proiettandosi in un futuro che richiede ormai un elevato grado di professionalità, competenza e aggiornamento.

Ore 9-16-00: Azienda Agricola Ronchi San Giuseppe – Via Strada di Spessa 8 – Cividale del Friuli.