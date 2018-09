L'area studi di Mediobanca ha condotto un'approfondita indagine sul comparto vitivinicolo italiano relativa al 2018 che sarà presentata venerdì 28 settembre alle ore 18 in sala Ajace a Udine nel corso di un convegno riservato agli esponenti del settore promosso da CiviBank. L'indagine, che sarà presentata da Gabriele Barbaresco, amministratore delegato dell'area Ricerche e studi di Mediobanca, ha l'obiettivo di fare emergere gli elementi di pregio dell'industria italiana del vino, ma rappresenta anche una lettura seria e problematica sugli assetti organizzativi e di governance che possono essere un limite alla realizzazione di performance economiche ancora migliori.



La finalità specifica del convegno di Civibank è quella di individuare le vie possibili per migliorare ulteriormente un settore produttivo che rappresenta un'eccellenza del made in Italy con un 'focus' particolare sull'area del Nordest.



"Questa iniziativa - dichiara la presidente di Civibank Michela Del Piero - nasce dalla consapevolezza del rilevante ruolo che la nostra banca svolge nel comparto primario e vitivinicolo in particolare. Banca di Cividale, infatti, è storicamente leader nel credito agrario in Friuli VG e da qualche anno lo sta divenendo anche nel Veneto orientale. Numericamente oggi le imprese agricole nostre clienti superano le 1.200 unità, per una massa di impieghi di circa 250 mln di Euro. Fondamentali fattori per sostenere questo ruolo di leadership nel credito agrario risultano i rapporti e le sinergie in essere con gli Enti (Regione, Consorzi, ISMEA), con le Associazioni di Categoria ed i professionisti del settore".



La rilevanza dell'evento è sottolineata anche dalla presenza dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier che porterà al convegno il suo contributo in relazione alla significativa funzione di regia che l'amministrazione regionale esercita nel comparto primario.