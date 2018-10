Intensa e proficua mattinata di lavoro per il Presidente di Unindustria, Michelangelo Agrusti che ha incontrato nella sede di piazzetta del Portello l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti col quale ha fatto il punto sullo sviluppo del sistema infrastrutturale nella Destra Tagliamento “in rapporto alle prerogative di crescita – ha detto Agrusti - delle imprese di questo territorio, non soltanto associate”.

La Territoriale di Confindustria – presente anche il Direttore, Paolo Candotti – ha ribadito l’importanza del completamento della superstrada Cimpello – Sequals – Gemona, un’opera la cui definizione non può più essere procrastinata. Pizzimenti, sul punto, ha assicurato un approfondimento del dossier condividendo le ragioni di principio espresse da Agrusti.

Il componente della giunta Fedriga si è poi spostato in Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone (presenti anche l'assessore del Comune di Pordenone, Cristina Amirante, il Presidente Silvano Pascolo e l’AD, Giuseppe Bortolussi) per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di quest’infrastruttura-chiave per lo sviluppo economico dell’intero Friuli Venezia Giulia “poiché elemento competitivo per le imprese locali – ha aggiunto Agrusti - nell’abbattimento degli oneri destinati alla logistica”.

Pizzimenti, che ha espresso parole di apprezzamento, ha garantito entro breve l’attivazione di tavoli di lavoro tra la Regione e gli Enti direttamente interessati nella vicenda con l’obiettivo di accelerare il completamento dei lavori.

La visita di Pizzimenti segue di poche settimane quella del collega alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il quale, sempre su invito del Presidente di Unindustria Pordenone, si era recato presso alcune eccellenze della Destra Tagliamento che accompagnano le imprese nel percorso di crescita e sviluppo.