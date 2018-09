Friulia, la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, investe nella crescita della Pezzutti Aldo, azienda attiva da più di 50 anni nella produzione, lavorazione e stampaggio di materie plastiche per l’arredamento e gli accessori per la casa, il packaging alimentare e il settore industriale (componenti per macchine tessili, componenti elettrici, idrosanitario, aspirazione industriale). Con la sottoscrizione di un aumento di capitale di 5 milioni di euro, pari ad una quota del 35% del capitale sociale della realtà di Fiume Veneto, Friulia favorirà lo sviluppo del business plan per il prossimo quinquennio che prevede un forte incremento della capacità produttiva e un graduale aumento del fatturato.

Fondata negli anni ‘60 dall’omonimo imprenditore, la Pezzutti Aldo srl, da piccola produttrice di manufatti in plastica per aziende locali, è oggi una tra le più importanti realtà industriali del settore nel Nord Est, un Gruppo strutturato guidato da un team di manager che ne ha rilevato la proprietà nel 2010. L’implementazione del progetto di sviluppo 2010-2018, che ha rivisto le logiche di gestione e organizzazione secondo un’ottica industriale, ha permesso consolidamento dei rapporti con i principali clienti e una rilevante crescita dei volumi: il fatturato è passato infatti dai 27 milioni di Euro del 2010 ai 74 milioni di Euro del 2017. Gruppo Pezzutti conta oggi oltre 170 dipendenti operativi negli oltre 47mila metri quadri dei quattro siti dedicati alla produzione, dove l’applicazione di soluzioni automatizzate permette un ciclo produttivo continuo.

Friulia affianca Gruppo Pezzutti con l’obiettivo di sostenere l’ambizioso piano industriale per il periodo 2018-2022 che prevede un forte incremento della capacità produttiva, grazie alla realizzazione del un nuovo stabilimento dedicato ai grandi lotti di produzione (già operativo da luglio 2018) e il potenziamento degli impianti produttivi già esistenti, per un piano di investimenti pari a 31,5 milioni di Euro. L’aumento della capacità produttiva, insieme all’efficientamento dei flussi produttivi e logistici, anche attraverso una elevata automazione dei processi, permetterà un sensibile aumento del fatturato che si stima supererà i 100 milioni di Euro nel 2022.

“Il Gruppo Pezzutti è una realtà sana e in forte sviluppo della nostra Regione. Il management team coeso e di comprovata esperienza alla guida dell’azienda sta svolgendo un egregio lavoro che ha permesso di registrare un trend in crescita continua negli ultimi anni”, dichiara Pietro Del Fabbro, Presidente di Friulia. “Il piano di sviluppo per il prossimo quinquennio delinea chiaramente gli ampi margini di crescita e la finanziaria regionale ha scelto di appoggiare una impresa che crea occupazione, una realtà in grado di portare valore al territorio”.

“Dopo aver valutato diversi partner finanziari, Pezzutti Group S.p.A. ha scelto Friulia S.p.A. quale investitore istituzionale per le capacità e le competenze dimostrate nonché per la visione di lungo periodo che caratterizza le sue modalità di intervento. Questo rafforzamento patrimoniale permetterà all’azienda di consolidare la leadership tecnologia nell’utilizzo dei materiali riciclati e di sostenere gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di sviluppo che ha già ottenuto effetti positivi sull’occupazione in Regione”, ha dichiarato Emanuele Bassetto Presidente del Gruppo Pezzutti.