Un tavolo di confronto che più volte l’anno possa incontrarsi per fare il punto sullo stato dell’economia del territorio, registrare criticità da risolvere e proposte operative. Oggi in Camera di Commercio di Udine l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha incontrato il presidente Giovanni Da Pozzo, alcuni componenti della giunta e i rappresentanti di tutte le partecipate camerali: Catas, Parco agroalimentare, Udine e Gorizia Fiera, DiteDi, Udine Mercati, Ssm, Friuli Innovazione, Ligano Sabbiadoro Gestioni, Cosef, Consorzio Sviluppo economico locale di Tolmezzo e Ceviq.

"Una rappresentazione ad ampio spettro dell’economia friulana", ha evidenziato il presidente Da Pozzo nell’introdurre gli interventi, che si sono concentrati sulle singole necessità di intervento: dalle esigenze di velocizzazione di infrastrutture e logistica a servizio dei consorzi industriali all’attenzione alla nuova piattaforma logistica di Udine Mercati, dalla necessità di ulteriori dragaggi in laguna alla stabilizzazione di alcune misure di Rilancimpresa per dare continuità alla promozione e all’attrattività dei Consorzi, da una maggior armonizzazione delle regole in materia di salute e sicurezza a tutela del comparto agroalimentare all’esigenza di una maggior formazione per il comparto turistico, fino all’innovazione del tessuto imprenditoriale.

Tutte questioni e idee recepite dall’assessore, che ha dunque invitato i rappresentanti economici a ripetere periodicamente il tavolo di confronto per procedere insieme.