Punti di forza e punti di debolezza di una regione chiamata a fare scelte decisive per uscire fuori dal guado. Li ha elencati, con dovizia di dati e particolari, l'Unioncamere, non senza qualche sorpresa. Partiamo dai punti di forza. A cominciare dalla propensione all'export. Fatto cento l'indice nazionale, il Friuli Venezia Giulia raggiunge 150,6. Cosa vuol dire? Che nel 2017 qualcosa come 14,8 miliardi di euro di merci, prodotte in regione, sono vendute in Europa e nel resto del mondo. Altro punto di forza è il Pil pro capite: in media, il prodotto interno lordo di un friulano o di un giuliano è del 10 per cento più alto di quello medio italiano. C'è poi il tasso di disoccupazione: il 6,7% che, per capire, è quasi la metà di quello medio del paese, fermo all'11,2%. Stessa cosa dicasi per il tasso di occupazione: 65,7 per cento contro il 58 per cento della media nazionale.

I punti di debolezza? Prima di tutto l'invecchiamento demografico. Fatto cento l'indice medio italiano, il Friuli Venezia Giulia svetta a 126,3, che non è per nulla un bel dato. C'è poi il tasso di natalità, più basso di quello italiano (in regione nascono 7 bambini ogni mille abitanti contro i 7,8 della media nazionale), e la riduzione del numero delle imprese, diminuite del 5% negli ultimi cinque anni. Non ci sono poi molte società di capitali mentre le imprese giovanili non solo sono poche, ma sempre negli ultimi cinque anni, sono diminuite del 13 per cento.

E veniamo alla sorpresa. L'ha sintetizzata bene il presidente della Camera di commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti. "Pensavamo di essere una regione virtuosa, ai primi posti nelle classifiche - ha detto Paoletti - e invece siamo 150.mi sulle 200 regioni d'Europa". In questi cinque anni - ha rincarato la dose l'assessore alle attività produttive, Sergio Bini - il Friuli Venezia Giulia ha un po' rallentato". Secondo lui, invece, la regione deve tornare a essere un vagone di testa e non di coda. Come? Per esempio - è la ricetta di Bini - "tornando a essere attrattiva d'investimenti". Ma per farlo, servono scelte chiare, precise e, soprattutto, rapide.