Da oggi martedì 24 aprile, fino al 26, il Friuli Venezia Giulia sarà uno dei protagonisti alla fiera Seafood Expo Global di Bruxelles, il più importante evento espositivo B2B del settore pesca a livello mondiale.



Quest’anno è prevista la partecipazione di più di 1.850 espositori da 79 Paesi in 150 padiglioni nazionali e/o regionali. La partecipazione della Regione è a cura della Direzione Centrale Risorse Agricole, forestali e ittiche (Servizio Caccia e Risorse ittiche) che si avvale anche dell'Ersa, agenzia regionale per lo sviluppo rurale.

Eccellenze locali saranno in mostra all’interno del Padiglione Italia (superficie: 928 mq, 66 spazi di esposizione tra Regioni e aziende), tradizionalmente uno dei più visitati della Fiera, coordinato dal Mipaaf, nel quale saranno presenti 7 rappresentanze regionali (insieme al Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Sicilia, Campania, Puglia).



Accanto allo spazio istituzionale, dove oltre a presentare i prodotti della filiera ittica ci sarà anche uno spazio dedicato a tutto il territorio con le sue eccellenze agricole e agroalimentari, due spazi specifici offriranno un focus su alcuni prodotti della regione con marchio AQUA: trota iridea e salmerino, cozze e vongole.



Grazie allo spazio istituzionale della Regione e ad Almar, pertanto, sarà presente a Bruxelles anche il marchio collettivo AQUA, "Agricoltura Ambiente Qualità" riconosciuto dalla UE, concesso alla Regione Friuli Venezia Giulia e gestito dall'Ersa. Un marchio di certificazione volontaria, che rappresenta per le aziende un importante strumento di comunicazione e di promozione dei propri prodotti, garantendone la qualità e assicurandone la visibilità nei confronti dei consumatori.