I solisti prima o poi finiscono in panchina

Non è salendo sulle barricate che si difende il Friuli occidentale”.

A dirlo è Alberto Marchiori, presidente della Confcommercio del Pordenonese. Il numero uno dei commercianti non disconosce il rischio sta correndo il suo territorio, ma mette in discussione le strategie adottate dai vertici di altre categorie economiche.

“Intendiamoci - precisa subito Marchiori -, i pericoli ci sono, ma le ricette per evitarli devono essere altre. L’integrità territoriale ottenuta con la creazione della Provincia di Pordenone non va dispersa. Tuttavia per ottenere questo risultato si dovrebbe avviare un processo di consapevolezza. Il Fvg è una piccola realtà, che si trova in una posizione strategica, ha porti importanti come quelli di Monfalcone e di Trieste e ha la necessità di rafforzare le infrastrutture. Dobbiamo puntare a progetti ampi di natura regionale. I giochi di campanile, ormai superati dai tempi e dalla globalizzazione, non servono a nessuno. Anzi, danneggiano tutti. E’ un gioco al quale non ci si può prestare. Solo se le diverse realtà territoriali sono coalizzate possono contare”.



Per Marchiori, poi, le logiche di campanile non vanno attribuite a un unico territorio. “Tali logiche - spiega il presidente - vengono molto da Trieste, ma anche da altre parti, Pordenone compresa. C’è gente che gioca a fare il solista, il Balotelli della situazione, ma così si rischia di finire in panchina e poi fuori dal campionato. Io sono dalla parte dell’allenatore che vuole fare il gioco la squadra. Noi abbiamo capacità che vanno messe sul piatto e a disposizione di chi vuole portare a casa il risultato”.

Per calare il ragionamento nella concreto, Marchiori fa l’esempio della questione delle Camere di commercio.



“Che averne due - specifica il numero uno dei commercianti del Friuli occidentale - non andasse bene è evidente. Il matrimonio coatto tra Udine e Pordenone era una violazione del diritto costituzionale (proprio mentre scriviamo, la Corte costituzionale ha ‘congelato’ il riordino degli enti camerali, ndr). E sono stato proprio io a proporre il ricorso al Tar del Lazio. Tuttavia, è comunque necessario dialogare con Udine, più grande e rappresentativa, dal momento che questi due territori sono simili sotto diversi aspetti. Che fare se si andrà verso l’unica Camera di commercio del Fvg? A quel punto saremmo tutti sullo stesso piano e solo studiando una strategia comune con gli udinesi e alleandosi con loro potremo puntare alla governance e ad avere una politica regionale a tutto campo”.