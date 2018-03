In Provincia di Udine l’industria chimica, che impiega circa 2.500 addetti se si considerano anche i comparti della farmaceutica, gomma e plastica, ha registrato nel 2017, secondo l’indagine trimestrale dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, un miglioramento dei livelli produttivi (+4% per il settore della chimica) sostenuto dalla ripresa della domanda interna e dell’export. Lo ha reso noto Germano Scarpa, capogruppo della Industrie Chimiche, nel corso della riunione del Gruppo tenutasi a palazzo Torriani.

Scendendo nel dettaglio, Scarpa ha evidenziato come, a livello provinciale, le esportazioni abbiano segnato una crescita del 21,8% nell’industria chimica (da 117 a 143 milioni di euro), del 7,6% negli articoli in gomma e materie plastiche (da 218 a 235 milioni di euro) e del 63,9% nei prodotti farmaceutici (da 47 a 78 milioni di euro). Con riferimento alle principali aree di destinazione, le esportazioni dell’intero comparto sono aumentate verso la Germania (+15,6%, pari a 101 milioni di euro), Regno Unito (+83,3%), Francia (+8,4%), Austria (+12,9%). In drastico calo, infine, le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni, passate da 134 a 62 mila ore. “Ipotizziamo – ha rimarcato il capogruppo - la tenuta del trend di miglioramento della produzione e delle vendite anche per l’intero 2018”.

Dopo un 2016 deludente, il 2017 restituisce quindi un quadro incoraggiante per l’industria chimica europea e italiana. “La ripresa – ha ricordato Scarpa - si è finalmente fatta strada e l’Italia – che è il terzo produttore chimico europeo – cresce ad un buon ritmo, +2,6% la produzione anche se inferiore alla media europea (+3,7%)”.

Nella qualità di presidente di Friuli Innovazione, Germano Scarpa ha poi presentato il progetto Additive Manufacturing con il quale Friuli Innovazione punta a creare uno spazio, dove ci saranno le migliori attrezzature e competenze nel campo della ‘manifattura additiva’, per accompagnare le imprese in un percorso personalizzato di formazione, sperimentazione e ricerca industriale. Scarpa ha poi anche relazionato sul progetto di collaborazione con ARPA e ASS in materia di Regolamento per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La riunione del Gruppo Chimiche di Confindustria Udine – che ha aperto pure una finestra sull’assicurazione del credito per le tante aziende attive sui mercati internazionali - si è conclusa con un approfondimento delle novità legislative in materia di privacy e con l’illustrazione del Bando POR FESR 2.3 a.1 bis in materia di aiuti agli investimenti tecnologici delle piccole e medie imprese.