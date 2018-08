Il Comune di Grado, in qualità di capofila assieme ai comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello-Villa Vicentina, Ruda, San Canzian d’Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia e Turriaco e altri 33 partner, ha proposto la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata ‘Mar e Tiaris’ alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito alla Misura 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La strategia ‘Mar e Tiaris’, che si pone tra gli obiettivi la promozione del turismo rurale slow, ha superato egregiamente la prima fase, classificandosi seconda tra i sei gruppi che sono stati selezionati. La seconda fase prevede il coinvolgimento dei partner privati a cui sono dedicati quattro distinti bandi di finanziamento per complessivi 750mila euro così suddivisi: 250mila euro finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità delle imprese agricole, 100mila euro per investimenti nelle energie rinnovabili, 300mila euro per la diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali, 100mila euro per lo sviluppo di nuovi prodotti.

I soggetti privati che aderiranno ai bandi saranno selezionati dal Comune Capofila, attraverso una commissione tecnica appositamente nominata, secondo criteri di trasparenza e imparzialità rispetto alla coerenza con gli obiettivi della strategia. Le aliquote di sostegno variano in base alle tipologie di investimento e si aggirano da un massimo dell’80% ad un minimo del 40%. I bandi sono pubblicati sul sito del Comune di Grado (www.comunegrado.it) e degli altri Comuni facenti parte della strategia e scadranno il 10 settembre. Seguiranno ulteriori avvisi per l’adesione da parte del mondo ricettivo (ristorazione, hotel, alberghi, b&B) e gli altri soggetti privati necessari al completamento del partenariato.

(Foto di Roberto Camuffo)