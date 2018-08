Che il Friuli-Venezia Giulia non fosse un posto per giovani si sapeva. Purtroppo il trend va verso il peggio e non accenna a invertire. Lo conferma il dato di Unioncamere sulle persone con carica di amministratore nelle imprese italiane negli ultimi cinque anni.

In questo periodo gli imprenditori under 50 nella nostra regione sono scesi di 7.762 unità passando a 27.145, mentre quelli over 50 sono cresciuti di 4.488 unità diventando 47.333.

Due quindi i dati sintetici che fotografano l’economia friulana e giuliana: in appena un lustro gli imprenditori ‘giovani’ (definire così un under 50 va decisamente stretto) sono scesi del 22,2 per cento e oggi rappresentano il 36 per cento della platea di persone impegnate ai vertici aziendali.

Possibilità di invertire il trend, come detto, ce ne sono poche. Guardando infatti alla fascia di età tra 18 e 29 anni il saldo di persone è negativo per 400 unità. Se ciò non bastasse, il numero di imprenditori con più di 70 anni negli ultimi 5 anni è cresciuto di 2.305 persone.