In Italia la ristorazione si conferma il settore lavorativo trainante anche per il 2018, con una forte crescita di opportunità occupazionali soprattutto in Friuli Venezia Giulia, regione che registra un +47,5% di offerte di lavoro in questo comparto. L’aumento di richieste per cuochi e pasticceri ha, però, caratteristiche ben diverse rispetto a quello legato, ad esempio, alla figura del cameriere o del barista. Se per questi ultimi vengono valutati anche curriculum con capacità professionali non per forza già consolidate (ma sono essenziali le buone doti relazionali, organizzative e di comunicazione), per cuochi e pasticceri è, invece, fondamentale possedere un ottimo background tecnico, possibilmente accompagnato da precedenti esperienze lavorative.

Secondo l’indagine condotta da InfoJobs, le aziende alla ricerca di cuochi e pasticceri richiedono: conoscenza delle normative, buone competenze tecniche e manuali, professionalità, senso di responsabilità e capacità organizzative e di lavoro in team. Per rispondere alla crescente esigenza di assumere personale qualificato in grado di lavorare da subito in una cucina o in un laboratorio di pasticceria, la sede Dieffe di Pordenone, presente presso i laboratori di Qucinando, ha attivato a partire dal mese di settembre due corsi professionali della durata di 600 ore ciascuno.

Le lezioni serali permettono anche a chi già lavora di frequentare il corso, per innalzare le proprie competenze e puntare a posizioni di rilievo, o magari per cambiare totalmente vita entrando nel settore della Ristorazione senza però abbandonare una strada “sicura” buttandosi nel vuoto.

Per informazioni: www.dieffe.com