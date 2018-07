Le rilevazioni del primo semestre 2018 elaborate da Crif relativamente al numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese italiane, nell’aggregato di ditte individuali e società di capitali, hanno evidenziato una sostanziale stabilità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2017, cui si accompagna tuttavia una pesante flessione dell’importo medio richiesto (-11,6%).

Nel complesso sono state le richieste da parte delle Imprese individuali ad aver evidenziato una dinamica negativa (-0,5%) mentre le Società di capitale hanno visto, invece, una crescita pari a +0,9%. Queste le principali evidenze emerse dall’ultima analisi effettuata da Crif sulla base del patrimonio informativo di Eurisc - il Sistema di Informazioni Creditizie, che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie, di cui oltre 9 milioni riconducibili a imprese.

FRIULI VENEZIA GIULIA. Per quanto riguarda nello specifico il Friuli Venezia Giulia, nel primo semestre 2018 il numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese è cresciuto del +1,5% rispetto al 2017, una performance migliore rispetto al dato rilevato a livello nazionale. A livello provinciale, si osserva un andamento differente nelle varie provincie: Pordenone ottiene la miglior performance regionale con un brillante +10,8%, davanti a Trieste (+3,3%). Segno negativo, invece, a Gorizia (-9,5%) e a Udine (-2,8%).

Anche l’importo medio richiesto dalle imprese del Friuli Venezia Giulia registra una lieve crescita rispetto al corrispondente semestre 2017 (+1,7%) anche se con 51.426 euro si colloca al di sotto la media nazionale (65.576 euro). In regione l’importo medio più elevato caratterizza Udine, con 58.903 euro, seguita nell’ordine da Gorizia, con 47.235 euro, Trieste, con 45.790 euro, e Pordenone, con 44.469 euro.

Nel complesso, le dinamiche rilevate a livello di singoli territori potrebbero essere influenzate da molteplici fattori, che non sono stati oggetto di approfondimento nello studio. Per altro, questa disomogeneità potrebbe derivare, più che dalla particolare struttura del tessuto imprenditoriale dei singoli territori, dall’accentuazione della tendenza a frazionare maggiormente le richieste di credito.

Un nuovo approfondimento contenuto nell’ultima edizione del Barometro Crif permette di osservare anche la distribuzione delle richieste per classi di fatturato delle imprese stesse. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, dall’analisi emerge che circa un terzo delle richieste di finanziamento, quota che risulta maggioritaria, è effettuata da micro imprese con fatturato compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro, che numericamente risultano preponderanti. Per altro, l’incidenza di questa tipologia di richiedenti risulta in lieve crescita rispetto al dato del 2017 (+0,7 punti percentuali).

“Dopo la dinamica negativa che aveva caratterizzato la prima parte del 2017, la rilevazione relativa ai primi sei mesi dell’anno in corso mostra una leggera ripresa del numero di richieste di credito da parte delle imprese friulane. Le società di capitali mostrano una maggiore dinamicità e al contempo si registra anche una crescita dell’importo mediamente richiesto", commenta Simone Capecchi, Executive Director di Crif. “Va detto comunque che le nostre imprese si trovano ancora in una fase in cui cercano di trarre stimoli e sinergie più forti dal territorio e dalla filiera produttiva di appartenenza. In questo scenario le aziende di credito stanno continuando a stimolare la domanda sfruttando anche il favorevole contesto di mercato, caratterizzato da un lato dalla possibilità di offrire denaro a condizioni estremamente appetibili, dall’altra da livelli di rischio in progressivo miglioramento. La condivisione e la valorizzazione delle informazioni a livello di ecosistema rappresentano, quindi, un fattore cruciale, in grado di fornire nuova energia al mercato e garantendo adeguato supporto ad una domanda di credito che si sta orientando sempre di più verso gli investimenti e le attività di sviluppo del business”, conclude Capecchi.