Venerdì 20 aprile si svolgerà il primo evento di rilievo regionale dedicato alla figura professionale del geometra. Il programma della giornata prevede al mattino una conferenza a Trieste, mentre al pomeriggio (dalle 16 alle 19) le quattro sedi provinciali offriranno un servizio di “sportello aperto”. Tra gli spunti più importanti dell’evento: l’evoluzione della professione, con il primato dell’Università di Udine per l’implementazione del Corso di laurea professionalizzante ‘Tecniche dell’edilizia e del territorio’ e l’eccellenza del Friuli Venezia Giulia, come dimostrato dalla premiazione per i professionisti della nostra regione partiti volontari nelle zone terremotate del centro Italia.

La Conferenza ‘Riflessioni sulla casa, volano dell'economia del futuro’ si svolgerà al Molo IV, Sala 3 (Punto Franco Vecchio), a partire dalle 9. Tra i temi della mattinata: la presentazione dello studio elaborato da Sintesi Centro Studi (Padova), commissionato dai Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri laureati del Triveneto, sulla figura professionale del geometra, di cui si fa una lettura in uno spaccato a cavallo tra presente e futuro; la prossima partenza, presso l'Università di Udine, a partire dall’Anno Accademico 2018/2019, del Corso di laurea professionalizzante ‘Tecniche dell’edilizia e del territorio’.

Alle 11 si svolgerà la sessione dedicata alle ‘Proposte per il Friuli Venezia Giulia’, moderata dal vicedirettore de Il Piccolo Alberto Bollis, che farà il focus su casa, economia e potenzialità del territorio, in un confronto con alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative regionali. In chiusura dell’evento si svolgerà la premiazione per i volontari geometri del Friuli Venezia Giulia che hanno prestato servizio presso le zone terremotate del centro Italia. Nei mesi immediatamente successivi al sisma, infatti, c’è stata una vera e propria chiamata nazionale per i geometri, che da tutta Italia hanno raggiunto le zone colpite per dare il proprio contributo nella valutazione dei danni e del livello di sicurezza degli edifici colpiti.

SPORTELLI APERTI. Nel pomeriggio del 20 aprile, dalle 16 alle 19, nei quattro Collegi provinciali sarà attivo il servizio di sportello aperto al pubblico per conoscere meglio la professione del geometra e scoprire la vasta gamma di servizi che i professionisti possono offrire.

Indirizzi delle Sedi dei quattro Collegi provinciali: a Gorizia in via Duca D’Aosta 91; a Pordenone in via Fratelli Bandiera 3; a Trieste in via Battisti 1; a Udine in via Grazzano 5/b.