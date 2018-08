Trieste ha ospitato Congresso nazionale Assoenologi, oltre 750 tecnici, imprenditori, studiosi italiani, europei, cinesi e americani in una ‘tre giorni’ indimenticabile. Il Congresso, 73° edizione, è il più importante appuntamento della categoria ed è stato dedicato a “Il Mondo del vino: dalla conoscenza delle produzioni e dei consumi alla cultura del vino e del cibo per il successo del Made in Italy”. È stato un successo superiore alle più rosee previsioni, sia secondo il presidente regionale Rodolfo Rizzi sia per quello nazionale Riccardo Cotarella.



“Il Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Rizzi - ha ospitato due Congressi nazionali di Assoenologi: a Udine nel 1974 e a Grado nel 1985. Questi Congressi si sono tenuti durante la presidenza di Piero Pittaro in anni sicuramente non facili per la vitivinicoltura nazionale, basti ricordare che proprio nel 1985 scoppiò in Piemonte lo scandalo del metanolo.

Sono trascorsi 33 anni durante i quali la vitivinicoltura, in regione, si è totalmente rinnovata e oggi ci sono le condizioni tecniche per potere sostenere una così complessa macchina organizzativa. Inoltre, il 2018 è anche il centenario della fine della Grande Guerra che, nella nostra regione, oltre ai drammi umani, lasciò un’enorme devastazione del territorio urbano e agricolo, con la quasi scomparsa della viticoltura”.



“La scelta è caduta sulla città di Trieste per alcuni motivi, uno dei quali è l’alta ricettività turistica, indispensabile per ospitare gli oltre 700 congressisti. Inoltre, Trieste, oltre a essere il capoluogo di Regione, è il crocevia della Mitteleuropa, città dove da secoli convivono la cultura italiana, giuliana, friulana, slava e tedesca.

In Friuli-Venezia Giulia la viticoltura e l’enologia hanno avuto, fin dall’antichità, un ruolo importante nel tessuto sociale. Oggi, lo scenario agricolo si è totalmente rivoluzionato, la zootecnia è quasi del tutto scomparsa e le produzioni specializzate hanno soppiantato la vecchia agricoltura fatta di mezzadria e coltivazioni promiscue”.



Dalla scuola alla vigna

“Un ruolo fondamentale per lo sviluppo vitivinicolo in Friuli-Venezia Giulia, dal dopoguerra a oggi - ha proseguito il presidente regionale - è da attribuirsi soprattutto alla figura professionale dell’allora enotecnico, oggi enologo. Dapprima con i tecnici formati alla Scuola di Conegliano a cui seguirono, alla fine degli Anni ’80, quelli dell’Istituto agrario di Cividale e dell’Università di Udine.

Anche la nascita, nel 1974, della Sezione Assoenologi Friuli-Venezia Giulia, organizzazione nazionale di categoria dei tecnici vitivinicoli, contribuì notevolmente a incrementare quella crescita qualitativa dei vini prodotti in regione e che oggi ci vengono riconosciuti dai consumatori di tutto il mondo.



Oggi l’enologo sta rivestendo un ruolo sempre più determinante nel panorama vitivinicolo regionale in quanto, oltre all’aspetto tecnico, indispensabile per produrre vini di qualità, si occupa sempre più spesso della comunicazione aziendale”.

“Grazie alle due scuole di formazione enologica, presenti in Friuli-Venezia Giulia – ha proseguito Rizzi – oggi abbiamo oltre 300 enologi che sono impiegati nelle aziende vitivinicole. Dobbiamo però evidenziare che molti di questi enologi sono anche proprietari dell’azienda.

Questo è un aspetto nuovo, rispetto a parecchi anni fa quando, gran parte dei tecnici, rivestivano il ruolo di dipendenti all’interno delle aziende stesse”.



“In questi ultimi anni il nostro è un mercato che ha subito forti evoluzioni grazie, soprattutto, alla richiesta di un consumatore sempre più esigente e informato” ancora Rizzi.

“Il Friuli-Venezia Giulia – poi - a differenza del resto dell’Italia enologica, ha un forte sbilanciamento nella produzione dei vini definiti internazionali. Infatti oggi, il 50% della produzione è formato da Pinot grigio e Prosecco, a seguire Ribolla gialla, Merlot, Sauvignon, Friulano, Malvasia e tante altre varietà.



Quindi, va da se che le varietà più richieste siano le più coltivate. In ogni caso, noi abbiamo anche la fortuna di avere un territorio ricco di diversità produttive che sfociano in piccole eccellenze enologiche regalando al Friuli-Venezia Giulia un’ottima visibilità commerciale”.



“Il Prosecco, da quando ha raggiunto la Doc anche nella nostra regione, è stato un vero toccasana per l’economia agricola locale. Dobbiamo ricordarci che in quel periodo storico avevamo appena registrato il fallimento della zootecnia e la perdita del nome Tocai. Quindi, l’arrivo del Prosecco ha rivitalizzato soprattutto le aziende di pianura dando loro una redditività fino ad allora inaspettata. Sono passati una decina d’anni in cui la crescita del numero di bottiglie è sempre stata in incremento. In ogni caso, il Prosecco ha ottenuto un successo mondiale grazie alla sua storia, nata a Conegliano e Valdobbiadene, al vasto territorio, ai milioni di bottiglie che hanno invaso i mercati, alla possibilità di trasmettere un nome unico e, non da ultimo, per la sua facile bevibilità. Non dobbiamo dimenticarci che le leggi di mercato sono severe e riuscire a bilanciare la domanda con l’offerta sarà sicuramente vincente per il futuro evitando, in questo modo, che il Prosecco si trasformi in una moda passeggera soprattutto a causa di una incontrollata produzione”.



“Il Pinot grigio è il vitigno più coltivato in regione e, quindi, anche l’essere rientrati all’interno della nuova Doc interregionale tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Trento è stata sicuramente una necessità sia per regolamentare questa varietà sia per rivalutare le storiche zone Doc. Infatti, l’utilizzo della nuova denominazione Doc Delle Venezie è solo una scelta commerciale che va a sostituire tutte le Igt, che prima venivano utilizzate sul Pinot grigio. Quindi, un sicuro valore aggiunto, in fatto di tracciabilità, per il consumatore. Invece, per quanto riguarda la Ribolla gialla, a mio avviso, se ne parla troppo e spesso senza cognizione di causa – ha incalzato Rizzi -. La Ribolla potrebbe avere ottime opportunità commerciali ma, per fare questo, si devono lasciare da parte i tanti campanilismi e le ataviche divisioni territoriali.

Purtroppo, se continuiamo a perdere tempo e non ci accordiamo su una linea comune rischiamo che la Ribolla gialla, grazie al discreto successo che sta ottenendo nella versione spumantizzata, venga superata dalle interessanti proposte che anche le altre regioni italiane stanno facendo”.



“L’export nei primi mesi dell’anno ha fatto registrare un incremento significativo che, a fine 2018, dovrebbe attestarsi ben sopra i 100 milioni di euro. È anche vero – ha concluso Rizzi - che i dati delle esportazioni del Friuli-Venezia Giulia sono ancora molto lontani da quanto stanno facendo altre regioni italiane. A guidare il mercato dell’export è ancora il Prosecco, seguito dal Pinot grigio e dalle altre varietà minori”.