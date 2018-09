Si conclude mercoledì 26 settembre a Villa Zamparo il progetto "Percorso per l'Imprenditività Femminile nel Medio Friuli", volto alla valorizzazione del fattore imprenditivo, allo sviluppo di competenze trasversali e all’acquisizione di strumenti di lavoro per la progettazione imprenditoriale.



Finanziato a valere sui fondi del bando per “Progetti di azioni positive degli Enti locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne – anno 2017", il progetto è stato realizzato dall'UTI Medio Friuli, in collaborazione con IRES FVG e Legacoop FVG, con l’obiettivo di promuovere l’occupabilità femminile attraverso l’approccio autoimprenditoriale.



Grazie alla collaborazione con Ambito Donna, gruppo istituito da Consigliere/i e Assessori alle politiche sociali, alle pari opportunità e alla cultura dei comuni appartenenti all’Ambito distrettuale di Codroipo (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo) coadiuvati dalla Responsabile dell’Ambito socio distrettuale dei Comuni dott.ssa Anna Catelani, il percorso è stato promosso in tutto il Medio Friuli, a prescindere dall’adesione all’UTI.



La risposta è stata superiore alle aspettative, con un’ampia e attiva partecipazione di donne di età, formazione e vissuto diversi, ma accomunate dalla medesima determinazione che hanno seguito con assiduità i 12 laboratori realizzati nell’ambito del progetto.



Sono nate nuove idee, alcune si sono concretizzate e nuovi progetti si tanno affacciando al mondo dell’impresa.



Il percorso, si concluderà il 26 settembre a Villa Zamparo di Basiliano alle 18.30 con un evento volto a presentare al pubblico le idee imprenditoriali e le riflessioni maturate grazie agli stimoli ricevuti nell’ambito del progetto. Saranno presenti la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Annamaria Poggioli, che illustrerà la strategia e le attività della Commissione, e il Presidente dell’UTI Mediofriuli, Marco Del Negro, che ha sostenuto l’iniziativa fin dalla fase di progettazione, e che ritiene indispensabile che esperienze di tale natura abbiano a ripetersi nei prossimi anni. Sono percorsi che funzionano se promossi da più comuni ed è per questo che è importante continuare nella collaborazione tra amministrazioni.