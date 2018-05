L’assemblea dei soci della cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo, convocata nei giorni scorsi presso la sede di Confindustria di Tolmezzo, ha approvato, all’unanimità, il bilancio sociale per il 2017, che chiude in positivo. Il volume di legname friulano commercializzato nel 2017 dalla cooperativa con 72 soci, è stato di oltre 9mila metri cubi (il 78,78 per cento erano conifere), con un prezzo medio di vendita pari a 68,05 euro/mc.

Il mercato delle vendite ha riguardato soprattutto l’ambito della Carnia (42,4 per cento) e del resto del Friuli VG (42,48 per cento, prevalentemente in provincia di Udine). Anche per questo esercizio, non ci sono stati contatti commerciali con le vicine Austria e Slovenia. Nel 2017, l’88,67 per cento delle vendite ha riguardato clienti della filiera che valorizza i prodotti della gestione forestale sostenibile certificata PEFC.

"Stiamo lavorando alacremente per la realizzazione del Piano di Sviluppo aziendale 2017-2021 con il quale si intende rafforzare l’attività della cooperativa trasformandola in un attore di primo piano, di riferimento e garanzia del comparto forestale regionale – spiega il presidente Emilio Gottardo -. Puntiamo non solo a incrementare la quantità di legname commercializzato, ma anche a strutturare nuovi servizi e a realizzare progetti concreti per valorizzare il legname friulano, sempre che le condizioni interne alla società lo consentano".

Relativamente alla attività svolta dalla cooperativa nel 2017, da segnalare la “3^ Asta di legname di pregio”, tenutasi a dicembre ad Ampezzo, con grande successo in termini di partecipazione e interesse degli operatori.

La certificazione PEFC, in Friuli VG, coinvolge 49 proprietari forestali con 64 proprietà pianificate, per una superficie forestale certificata pari a 80.274 ettari (il 10 per cento dell’intera superficie boschiva certificata in Italia), che vale il quarto posto, a livello nazionale, in questa speciale graduatoria.