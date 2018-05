Il vice presidente e direttore generale di Gruppo Illiria Mario Toniutti è stato nominato vice presidente di Confida, l’associazione nazionale di categoria delle aziende di distribuzione automatica (vending). Toniutti, friulano di 55 anni, è attivo all’interno di Confida fin dal 1993, prima nel Gruppo Giovani e poi dal 2010 come membro del consiglio direttivo dell’associazione e delegato territoriale del Friuli Venezia Giulia.

“Sono onorato e felice per la fiducia accordatami dai membri del consiglio direttivo di Confida e dal neo Presidente Massimo Trapletti – commenta Toniutti - Nei prossimi quattro anni di questa nuova carica metterò a disposizione la mia esperienza e la mia competenza decennale nel settore distribuzione automatica: un mercato con grandi opportunità di sviluppo e in continua crescita in Italia con quasi 11 miliardi di consumazioni anno e un fatturato complessivo di circa 3,5 miliardi. La parola d’ordine sarà: tecnologia al servizio del consumatore”.

Toniutti, friulano 55 anni, è un imprenditore con un’esperienza più che trentennale nel settore della distribuzione automatica: Dopo aver frequentato l’Istituto Arturo Malignani di Udine (perito elettronico) non ancora ventenne, nel 1982 inizia a lavorare nell’azienda di famiglia fondata dal padre Silvano, la Friul Matic Snc.

La società è cresciuta fino alla fusione con altre realtà regionali operanti in tutte le provincie della regione, per la costituzione, insieme al Presidente Josè Maria Cattarinuzzi, dell’attuale Gruppo Illiria Spa con sede in Udine. Oggi il gruppo è una delle principali società di gestione italiane, quinto gruppo nazionale, che conta 8 sedi operative (4 in regione FVG e 4 in Italia), oltre 60 milioni di fatturato e oltre 400 dipendenti.

La visione di Toniutti è quella di un vending proiettato al futuro, dove la tecnologia applicata al servizio è un “must” per Gruppo Illiria, azienda al passo con quelli che sono gli standard e le evoluzioni dell’Industria 4.0. Tale visione proiettata al futuro, la profonda conoscenza nel settore e le innate doti imprenditoriali sono le caratteristiche vincenti che hanno portato anche al raggiungimento di questa nuova ed importante carica nazionale.