Da 114 a 233. Sono raddoppiate le richieste avanzate, durante la seconda finestra di gara, dalle Pmi della metalmeccanica per ottenere i contributi previsti dal bando POR - FERS. Alla radice di questo brillante risultato c’è la ridefinizione delle traiettorie S3 ad opera di Comet, il Cluster di riferimento regionale per la gestione del sistema metalmeccanico del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta circa 3.800 imprese, oltre 58.000 occupati. Un settore trainante della regione, in cui opera il 48 per cento delle aziende manifatturiere.

Una ridefinizione affidata a Comet dalla Regione per individuare in modo mirato le priorità di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione che completano le risorse e le capacità produttive. Un compito che Comet ha svolto con l’obiettivo di agevolare totalmente il percorso di crescita delle aziende della metalmeccanica e per il quale ha agito partendo dal dialogo con gli imprenditori e dall’individuazione delle reali necessità aziendali.

“Abbiamo fatto squadra, evitato logiche campanilistiche e ci siamo presentati come un comparto solido e compatto", afferma Sergio Barel, presidente del Cluster Comet. "Ancora una volta il settore della metalmeccanica si è dimostrato trainante dell’economia del Friuli Venezia Giulia e modello d'innovazione e produttività. L’ascolto è sempre alla base delle attività di Comet: riteniamo sia l’unico metodo per ottenere risultati concreti per le imprese e propedeutico all’indirizzamento dei progetti”.

L’analisi del Cluster Comet ha coinvolto più di ottocento imprese, direttamente e indirettamente, venti enti rappresentanti le associazioni di categoria e i dieci stakeholder del mondo accademico regionale: Area Science Park, Consorzio Innova FVG, Consorzio Universitario di Pordenone, Friuli Innovazione, ITS Kennedy, ITS Malignani, Polo Tecnologico Andrea Galva-ni, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Università degli Studi di Udine e di Trieste.

L’attività si è articolata in più momenti. Nella prima fase, grazie a un dialogo costante con le imprese del comparto, il Comet ha individuato le tematiche essenziali per la crescita delle aziende e le ha sintetizzate in 50 parole chiave. Temi che esprimono la volontà degli imprenditori di crescere in ottica Industria 4.0: sicurezza informatica, big data e analisi, servizi e servitizzazione, robot collaborativi, stampa 3D e simulazione.

Il Cluster Comet ha quindi raggruppato le 50 parole chiave in tre pilastri, sostegno per la definizione delle traiettorie S3: innovazione di prodotto, innovazione di processo e, infine, innovazione organizzativa. Il tutto è stato reso compatibile e in linea con lo sviluppo ed i trend tecnologici in atto nel settore. Ed è proprio quest’ultimo capitolo che, pur non essendo mai stato contemplato nelle pianificazioni delle strategie di specializzazione in regione, ha riscosso una notevole adesione da parte degli imprenditori. Una prova tangibile dell’esito positivo e della novità apportata dal processo di ascolto e indirizzo del Cluster Comet, assi portanti di ogni sua attività.

Le nuove traiettorie S3 sono quindi perfettamente allineate alle esigenze del tessuto impren-ditoriale friulano del comparto della metalmeccanica ma al tempo stesso lo proietta nel futuro. Le imprese hanno risposto in modo massivo al programma POR-FESR: infatti l’aumento delle domande è stato di oltre il 50 per cento rispetto alla tornata precedente.

La traiettoria 1, Soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l’innovazione di prodotto e di macchine intelligenti, si focalizza sull’innovazione di prodotto e permetterà alle aziende di implementare il sistema produttivo con nuove funzionalità e tecnologie di lavorazione avan-zate per la modellizzazione, la simulazione, la progettazione o la prototipazione.

Tecnologie per processi di produzione avanzata - “Fabbrica Intelligente” è la traiettoria 2 e risponde alle esigenze di innovazione di processo. Questa è finalizzata all’inserimento in azienda di strumenti come la stampa 3D, sistemi laser evoluti e di micro lavorazioni.

La traiettoria 3, Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell’organizzazione si concentra sull’innovazione organizzativa e promuove l’adozione di impianti di visualizzazione ed analisi in tempo reale della gestione aziendale, strumenti di business intelligence e data analytics.