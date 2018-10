C1P8 Srl nasce dalla passione per i Nanomateriali. Start up innovativa insediata al Polo Tecnologico e associata Unindustria Pordenone, a soli tre anni di vita si fa notare per la produzione e commercializzazione di nuove materie prime a base carboniosa, tanto da meritare il Premio Innovazione 2018, consegnato a Napoli da Federmanager. "Oggi le aziende si trovano di fronte a cambiamenti continui e velocissimi e Federmanager – è scritto tra l’altro nella motivazione – è impegnata nello sviluppo di competenze manageriali anche nel contesto del progetto Invitalia “Smart & Start Italia” con una attività di Mentorship diffusa su tutto il territorio italiano che favorisce nascita e crescita delle start up innovative ad alto contenuto tecnologico".

L’alto contenuto tecnologico che caratterizza C1P8 srl sta tutto in quel C1. Il prodotto principale della start up è infatti il C1-Fullerene C60, materiale destinato alle aziende produttrici nei settori automotive, farmaceutico, nutraceutico e aeronautico, ma anche nel settore della chimica applicata e alle costruzioni in generale.

C come carbonio, elemento basilare sul quale si basano le forme di vita del nostro pianeta e alla base di tutte le produzioni di nanomateriali di C1P8 Srl; 1perché l’aspirazione di questa giovanissima impresa è essere i numeri uno nella produzione industriale di nanomateriali ad elevati standard di performance.

Il prodotto C1 nasce da una importante attività di ricerca e sviluppo per l’innovazione del processo produttivo e se la produzione industriale è avviata con campionature al mercato, brevetti e know-how sono già completi.

Un grande onore per il Polo Tecnologico annoverare tra le sue imprese il Premio Innovazione 2018 e forse presto Pordenone potrà vantare sul suo territorio il punto di riferimento nella produzione e commercializzazione di nanomateriali basati sul carbonio. Un onore cui si è aggiunto il plauso del Presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti il quale ha sottolineato l’elevato skill, le capacità e l’ambizione più che legittima di questa giovane azienda e rimarcato l’importanza del Polo Tecnologico non solo per il Pordenonese ma per l’intero Friuli Venezia Giulia, "esempio di programmazione e lungimiranza – ha detto – con importanti e positive ricadute in termini di competenze e innovazione".