Aspiag Service (concessionaria Despar per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna) archivia il 2017 con un incoraggiante +4,5% registrato dal fatturato al pubblico rispetto all’anno precedente. La performance del marchio con l’abete rispecchia un andamento positivo della Gdo, amplificandolo notevolmente: stando ai dati divulgati da Istat il 7 febbraio, infatti, nel 2017 la grande distribuzione ha segnato un incremento complessivo del 1,4% rispetto al 2016, con gli ipermercati sostanzialmente stabili (+0,1%), mentre crescono i supermercati (+1,2%) e ancora di più i discount, che segnano un deciso +3,2% (fonte dati: Istat, Commercio al dettaglio, Dicembre 2017).

Il fatturato complessivo al pubblico di Aspiag Service si è ormai stabilmente attestato sopra la soglia dei 2 miliardi di euro, e ha raggiunto nel 2017 quota 2,16 miliardi. “L’incremento del nostro fatturato al pubblico, per quanto conseguito in un contesto socio-economico ben lontano dall’essere tranquillo, è un indicatore soltanto parziale del successo di Aspiag Service”, commenta il presidente Rudolf Staudinger. “Testimonia, però, la dinamicità della nostra azienda, che prosegue il cammino in costante crescita degli ultimi anni, garantendo stabilità e opportunità alle donne e agli uomini che lavorano in Despar e che sono l’unica e inimitabile fonte della nostra riconoscibilità e della nostra riuscita sul mercato”, continua Staudinger.

E anche il numero delle donne e degli uomini di Aspiag Service è cresciuto: i 7.568 collaboratori di fine 2016 sono diventati 7.832 dodici mesi più tardi, con la creazione di 264 nuovi posti di lavoro. Buona parte delle nuove assunzioni sono frutto dell’intenso programma di sviluppo di Despar nel corso dell’anno: l’azienda, infatti, ha inaugurato 21 punti vendita, tra filiali dirette e negozi affidati a dettaglianti associati, e ne ha ristrutturati altri 10, per un investimento complessivo di oltre 52 milioni di euro.

Tredici nuove aperture e cinque ristrutturazioni riguardano il settore dei dettaglianti associati alle insegne Despar e Eurospar. A fronte della chiusura di alcuni market più piccoli e datati, infatti, il settore dei ‘negozi sotto casa’ resta uno dei punti di forza di Aspiag Service, che continua a investire nei punti vendita di vicinato, dando fiducia ai piccoli imprenditori e confermandone l’importanza sociale oltre che commerciale.

Continua a crescere anche il Gruppo Spar Austria, di cui Aspiag Service fa parte assieme alle organizzazioni Spar di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria: nel 2017 ha realizzato complessivamente 14,64 miliardi di fatturato al pubblico (+6,5% rispetto all’anno precedente), con 3.164 punti vendita complessivi e 81.394 persone impiegate.

“Essere inseriti in una solida rete europea”, ancora Staudinger, “ci ha sicuramente aiutati a crescere, e altrettanto sicuramente ci aiuterà ad affrontare gli impegni dei prossimi anni, a cominciare dal consolidamento della nostra presenza in Emilia Romagna”.

La mission di Aspiag Service ha tra i suoi punti cardine la valorizzazione dei collaboratori. Nel corso dell’anno, oltre a creare 264 nuovi posti di lavoro, l’azienda ha erogato 86.820 ore di formazione ai dipendenti. L’azienda ha rinnovato nel 2017 anche la certificazione internazionale OHSAS 18001 per il proprio sistema di gestione della sicurezza, a maggiore tutela della salute e della sicurezza di collaboratori e consumatori.

Aspiag Service ha integrato il piano sanitario contrattuale di Federdistribuzione con una copertura che prevede il rimborso parziale o totale delle spese mediche sostenute per malattia o infortunio, e l’accesso a un pacchetto completo di prevenzione, sia cardiologica che oncologica.

Nella seconda edizione dell’iniziativa “Best Talent Hunter”, organizzato dal Career Service dell’Università degli Studi di Padova, l’azienda è stata insignita di tre riconoscimenti: miglior azienda per numero di offerte di stage, miglior attività di tutoraggio e miglior attività di employer branding.

La rendicontazione di bilancio di Aspiag Service, sotto forma di Report Integrato, ha ricevuto nel corso del 2017 due importanti riconoscimenti: in ottobre il premio internazionale “Integrated Thinking Award” conferito dall’Institut du Capitalisme Responsable di Parigi, e a novembre il Premio Speciale Miglior Report Integrato nell’ambito dell’Oscar di Bilancio, conferito da FERPI con la partecipazione di Borsa Italiana e Università Bocconi di Milano.

“Il nostro Report Integrato”, dichiara Rudolf Staudinger, “è al tempo stesso frutto e narrazione della trasparenza che caratterizza la nostra Azienda”.

Aspiag Service ha rinnovato nel 2017 la certificazione Uni En Iso 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale, adeguandosi alla nuova versione normativa. Nel 2013 è stata la prima azienda italiana della grande distribuzione organizzata ad aver raggiunto questo traguardo: inizialmente il perimetro di applicazione della certificazione ambientale comprendeva le sedi di Mestrino e Udine, e quattro ipermercati Interspar. Progressivamente è stato esteso ad altri 19 punti vendita, per un totale – destinato ad aumentare – di 25 siti certificati.

Attraverso l’adozione delle tecnologie più innovative e performanti disponibili sul mercato, l’azienda persegue un’attenta politica di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale.

Aspiag Service fa uso di energia pulita, certificata al 100% da fonti rinnovabili; nei propri punti di vendita adotta impianti di illuminazione full led; nei supermercati di nuova costruzione è stata eliminata la centrale termica, la climatizzazione impiega esclusivamente pompe di calore con inverter; il calore prodotto dallo sbrinamento del banco frigo è utilizzato per produrre acqua calda. Dove è possibile, vengono posati tetti bianchi o verdi - con giardini pensili- per abbassare la temperatura all’interno del supermercato durante i mesi caldi.

Grazie all’ormai consolidata collaborazione con Last Minute Market e con Banco Alimentare, nel 2017 Despar ha recuperato e rimesso virtuosamente in circolo merce per un valore totale di 5,9 milioni di euro, ridistribuita da circa 200 onlus del territorio: questa cifra potrebbe tradursi in più di due milioni di pasti per persone in difficoltà. Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati organizzati incontri di formazione per le onlus, sulla Legge Gadda e sulle corrette modalità di prelievo, trasporto e gestione della merce donata.

La prevenzione dello spreco, assieme all’educazione alimentare, è parte dell’impegno di Despar per favorire una svolta culturale sui temi dell’alimentazione e della salute, restituendo il giusto valore al cibo. In questa direzione si orienta il “Progetto Salute Despar” che unisce il percorso didattico per la scuola elementare “Le Buone Abitudini”, che in undici anni di vita ha coinvolto oltre 50.000 bambini e i loro insegnanti, alla rivista DiVita Magazine e al blog Casadivita.it, che si propongono come strumenti di crescita personale e potenziamento della salute attraverso stili di vita più corretti e gratificanti.

L’impegno sociale e il mondo valoriale di Despar è stato messo in mostra dal “Despar Festival ‘17”, svoltosi nell’ex Chiesa di San Francesco a Udine dal 22 al 28 maggio 2017, attraverso un racconto fatto di parole, volti ed esperienze. Quasi duemilacinquecento le persone coinvolte nei diversi eventi della settimana, e circa 800 i bambini che hanno partecipato alle attività riservate alle scuole, con il progetto “Le Buone Abitudini”.