Sabato 15 settembre si è celebrata, presso la sede di Carpacco di Dignano, la lunga attività della ditta Nicli Impianti srl che da 50 anni è diventata una delle realtà produttive più importanti della regione Friuli Venezia Giulia. Durante i festeggiamenti molti i rappresentanti della vita politica, sociale, artistica della zona che hanno portato il loro contributo alla manifestazione.



Dopo la lunga permanenza nel comune di Rive d’Arcano lo spostamento nel comune di Dignano ha segnato il riaffermarsi della produttività locale della zona artigianale nella frazione di Carpacco e, come sottolineato dall’assessore Filippo Bisaro, ha segnato un’occasione unica per la cittadina di avvalersi della collaborazione con una ditta sempre generosa e pronta alla collaborazione verso le comunità locali.



Franco Maschio, noto artista legato al titolare da lunga amicizia e collaborazione in molte occasioni, ha voluto dedicare all’importante momento un’opera realizzata poi in stampa a tiratura limitata e rifinita a mano ispirata all’intraprendenza dimostrata da Enrico Nicli che all’età di dieci anni ha realizzato il suo primo impianto elettrico nella scuola elementare di Rive d’Arcano in cui studiava.



Gianni Biasatti, primo operaio della ditta Nicli, ha portato una testimonianza viva e commovente della storia degli anni della sua collaborazione col fondatore, un vivo ricordo legato alla famiglia del titolare che è stata la culla che ha accolto man mano tutti i dipendenti che nel tempo si sono avvicendanti portando il loro indispensabile contributo per tagliare un traguardo di tempo così significativo.



Tra gli interventi molto toccante la dedica fatta da Lorenzo Cozianin amico della famiglia da lungo tempo: fin da giovane nei suoi anni lavorativi all’Olivetti ed in seguito alla Fantoni, e ben prima della carriera politica, infatti ha condiviso con il titolare il desiderio di coltivare un tessuto sociale ed economico che avrebbe poi portato al Friuli della grande rinascita post terremoto sottolineando l’esempio virtuoso che la ditta ha dato negli anni.



Nella stessa cornice la Confartigianato Imprese di Udine, nella persona del dottor Graziano Tilatti, ha donato una targa di benemerenza attestante la lunga attività della ditta, mentre il Consiglio regionale FVG, rappresentato dal suo presidente Pietro Mauro Zanin, ha celebrato la carriera aziendale conferendo il sigillo della Presidenza del Consiglio.



Numerose le dimostrazioni di apprezzamento anche da parte di molti clienti della Nicli Impianti, tra gli altri presenti all’evento diverse amministrazioni comunali della Collinare, Aziende di Servizio Sanitario, aziende e privati.



A ricordare che la Nicli Impianti è da sempre, e soprattutto, una ditta che ha fatto dei rapporti umani e della valorizzazione delle maestranze il suo volano e il suo motore principale, le testimonianze del fondatore della ditta, Enrico, e del figlio Gianni che ora ne segue le orme guidando un team affiatato di dipendenti. Emozionanti le parole del giovane imprenditore che non ha potuto non sottolineare con gratitudine l’importanza dell’esempio paterno; mentre volte alla leggerezza donata dall’esperienza quelle del fondatore che ha ribadito come “senza il lavoro motivato e supportato dei propri operai una ditta non taglia nessun traguardo e se oggi celebriamo i nostri primi 50 anni è soprattutto grazie a chi ha condiviso con noi gli sforzi necessari per crescere ed affermarsi”.