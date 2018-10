È la persona il cuore della rivoluzione 4.0. Con un ambiente di lavoro rinnovato, investimenti in formazione costante e un metodo di lavoro certificato sulla qualità, Nordest Servizi dà vita ad un nuovo modello di sviluppo dove l’aspetto umano è sempre al centro. "Siamo partiti dal restyling della nostra sede in ottica 4.0. È stato un lavoro impegnativo, che è ancora in divenire, e che ci ha portato ad avere un quartier generale moderno ed efficiente per poter crescere ancora", premette Massimo Bosello, amministratore insieme al fratello Nicola dell’azienda di Udine, leader nei servizi IT e nello sviluppo di soluzioni informatiche problem solving per migliorare l’efficienza e garantire la protezione di dati e sistemi. "L’obiettivo è stato quello di fornire spazi di lavoro confortevoli ai nostri 30 collaboratori perché nell’IT la persona è al centro del servizio e deve essere messa nelle migliori condizioni per lavorare e crescere continuamente".

Con un investimento di 100 mila euro, i 400 metri quadrati su cui si estende la sede sono stati ripensati non solamente in termini di qualità dell’ambiente di lavoro ma anche di modulabilità. "I concetti di smart working e di mobile working hanno imposto un nuovo approccio basato sulla condivisione di informazioni, obiettivi e strategie: la tecnologia è stata messa al servizio delle relazioni. E l’ufficio è diventato uno spazio aperto verso l’esterno, non solamente sotto il profilo di vicinanza al cliente, ma anche strutturale", prosegue Bosello.

"Tre gli aspetti su cui siamo intervenuti: innanzitutto la luce, perché la luminosità degli spazi è un elemento fondamentale per lavorare bene; l’acustica, con soluzioni fonoassorbenti che hanno ridotto al minimo ogni presenza di riverbero; non certo ultimo, l’ammodernamento delle postazioni di lavoro". Inoltre, ogni elemento tecnologico è stato pensato per interagire positivamente con l’ambiente e la fruibilità di un IT everywhere. Spiega l’amministratore di Nordest Servizi: "I tradizionali personal computer sono spariti da anni in sede e sostituiti con device Raspberry Praim a consumo energetico quasi nullo, completamente silenziosi e molto più sicuri, grazie alla totale virtualizzazione del desktop".

Davanti a un’innovazione che ha triplicato la sua velocità, anche l’approccio alla formazione è cambiato. "Non più una formazione continua, ma globale», ricorda Bosello. «Il tema dell’aggiornamento non è solamente un necessario punto di passaggio per continuare a fare bene il proprio lavoro, ma un’impostazione mentale. Oltre ai corsi di formazione, che proponiamo e ai quali dedichiamo un mese all’anno, vengono messi a disposizione infiniti strumenti per poter approfondire la propria conoscenza: da una videoteca a corsi online, in e-learning e manualistica. Tutto è dedicato alla continua crescita". Inoltre, Nordest Servizi, attraverso la propria divisione AcademIT, promuove corsi di natura tecnica su tematiche specifiche, quali ad esempio IT governance e security. "Il fatto di appartenere ad un grande gruppo quale è Eurosystem ci permette, grazie allo scambio di competenze presenti nel gruppo, di fare formazione trasversale e specializzata allo stesso tempo".

Non certo ultimo l’aspetto delle certificazioni, che si riflette sia sul singolo dipendente, sia sull’intera azienda. "Per ogni nuovo assunto esiste un piano formativo, pensato a livello personale e di gruppo; in particolare per le risorse tecniche sono previsti percorsi di certificazione e acquisizione di competenze comprovate presso i principali fornitori internazionali di IT con cui lavoriamo», prosegue. Anche la “persona” azienda non è da meno, partendo dalla certificazione 9001, Nordest Servizi punta ad estendere il quadro all’interno dello standard ISO. «Una scelta che ci permette il miglioramento dei processi interni nell’ottica di mantenere elevato il valore aggiunto sui servizi erogati". Conclude Bosello: "Sono questi gli elementi che ci hanno fatto crescere negli ultimi anni sempre a doppia cifra. Un trend che sarà confermato per il 2018 e che vogliamo incrementare".

Nordest Servizi - Fondata nel 1994 da un pool di professionisti specializzati nel mondo IBM, Nordest Servizi è una realtà leader nel settore dell’Information Technology in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Dalla manutenzione hardware e sistemistica di ambienti informatici multi-vendor, nel corso degli anni ha seguito gli sviluppi dell’informatica, concludendo diversi progetti di certificazione sulle principali tecnologie di virtualizzazione, iperconvergenza, data protection, ed evolvendosi nei servizi di hosting, sicurezza e formazione (con la business unit academIT). Nell’ottobre 2016 si aggrega ad Eurosystem, azienda con forte focus su piattaforma Erp e soluzioni di Business Intelligence e Crm, dà vita ad un gruppo con grandi competenze, una presenza più capillare su tutto il territorio del Nordest e una significativa autorevolezza nel mercato dei vendor di IT. Nordest Servizi ha a Udine la sede legale e due sedi operative a Trieste e Pordenone. www.nordestservizi.it